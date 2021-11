Ce s-a întâmplat, de fapt, cu banii din conturile Securităţii, gestionate de Ceauşescu. Mădălin Hodor: “Cel care semnează documentul se numeşte Mugur Isărescu”

Istoricul Mădălin Hodor, cercetător în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a fost cel care a încins spiritele la mai bine de trei decenii de la Revoluție. Acesta a postat pe o rețea de socializare mai multe observații despre cum a funcționat Întreprinderea de Comerț Exterior Dunărea și, mai ales, unde au ajuns banii Securității, bani gestionați de Nicolae Ceaușescu.

Mădălin Hodor nu a stat o clipă pe gânduri și a transmis că banii din ICE Dunărea, firma Securității, și care avea indicativul de Unitate Militară 0107, structură cuprinsă în UM 0544 – Centrul de Informații Externe, au fost transferați în țară prin Bancorex.

Scandal uriaș pe banii Securității gestionați de Nicolae Ceaușescu!

Circuitul lor nu s-a oprit aici și aceștia ar fi fost distribuiți către politicieni și magistrați „prietenoși cu puterea” în perioada imediat următoare după momentul decembrie 1989.

Concret, banii ar fi fost repuși în joc „după ce a trecut pericolul” și apoi „distribuiți către politicieni, securiștii rămași în servicii, oameni de afaceri prietenoși cu puterea, magistrați, polițiști, funcționari”. Hodor a transmis și câte persoane s-au bucurat de un asemenea dar.

Astfel, atenție, nu mai puțin de 4800 de oameni au primit “împrumuturi” de la Bancorex. Doar că, surprize, surprize, Bancorex a dat faliment într-un moment în care creditele neperformante pe care le avea generaseră o pierdere de aproape 2,4 miliarde de dolari.

Mai pe scurt, istoricul spune că, banii ICE Dunărea recuperați prin Bancorex și care au plecat către cele 4800 de persoane au fost declarați pierduți. Vorbim despre 2,4 miliarde de dolari, aproximativ 10% din PIB-ul României la data respectivă, bani care au fost trecuți la datoria publică. Una pe care încă o plătim cu toții.

În tot acest timp, mai spune Mădălin Hodor, populația era bombardată pe toate canalele media posibile la acea oră cu povești despre conturile lui Ceauşescu.

Care a fost implicarea lui Ion Iliescu

Mădălin Hodor nu a ezitat și a adus în discuție și numele lui Ion Iliescu. Cercetătorul CNSAS spune că fostul șef de stat are dreptate și cunoaște întreaga situație.

„Ion Iliescu are dreptate. Știe foarte bine. O singura observație. Aia nu erau banii lui Ceaușescu. Ca nu erau din veniturile lui. Erau banii pentru care milioane au făcut foamea, au stat în întuneric ca șobolanii și în frig. Ce au furat securiștii după decembrie 1989 au fost banii noștri. Asa. Să nu existe vreun dubiu”, a notat Hodor.

Acesta a explicat și traseul exact, dar și cine a fost implicat și a format caracatița banilor pierduți. „În februarie 1990 când a fost lichidata ICE Dunărea s-au găsit 20 de dolari, 15 franci și niște mărunțiș în valuta exotică. ICE Dunărea a realizat conform propriului bilanț din anul 1988 câștiguri de 850 milioane dolari. In 1989 se preconiza depășirea cifrei. Cugetaţi un pic la ideea asta. Şi mai cugetaţi ceva. Circa 200 milioane de dolari erau contracte realizate de ICE Dunărea în 1989, dar banii urmau să vină la începutul lui 1990. Au venit, n-au mai venit? Cine știe?

Cel care semnează documentul de control financiar la ICE Dunărea și constata că totul e ok se numește Mugur Isărescu. Poate vă sună cunoscut numele. Atunci nu era încă ce este astăzi. Dar urma sa fie”, a mai spus istoricul.

Câți bani a avut Ceaușescu în conturile din străinătate

Ca să facă lumina și în privința conturilor din străinătate, Mădălin Hodor a explicat pas cu pas și cum banii erau în conturi tranzitorii, dar a readus aminte și de teama lui Ceaușescu față de băncile din străinătate.

„Banii nu au fost niciodată în conturi din străinătate. Tot ce era afară erau conturi tranzitorii pentru operațiuni curente. Sume de ordinul milioanelor de dolari, dar nu sute. Cei care au furat banii au fost cei care au lansat și perdeaua de fum cu “conturile lui Ceauşescu din străinătate”.

Ceaușescu nu avea încredere în băncile străine și știa ca prima măsură în caz de ceva era înghețarea conturilor. Vazuse ce patise Marcos și nu era prost. Din 1987 toata valuta fusese vândută și repatriata. Când a plecat în decembrie de la Snagov a plecat cu 4 milioane de dolari cash”, a mai punctat Hodor.

Acuze dure la adresa lui Dan Voiculescu

În finalul postării, Mădălin Hodor a pus toate tunurile pe Dan Voiculescu. „Și era sa uit de Crescent. Care era o căpușa făcută de Voiculescu și niște băieți deștepți din DIE. Crescent fura de la iCE Dunărea.

Un fel de scecuristi care furau de la securiști și de la Ceaușescu, care la rândul lor furau de la români. Domnul Voiculescu ar putea spune ca a fost un haiduc. Doar ca nu dădea banii la saraci. Îi cam pastra pentru el. Totul a fost minunat de simplu.

Asta este de fapt sursa corupției în România. Asta este adevarata omerta. Dincolo de orice partid, dincolo de orice guvern, dincolo de orice presedinte. Dincolo de orice stat. Mai puternica a fost si mai puternica va fi. Unii s-au îmbogățit din banii munciți de 23 de milioane înainte de 1989. Și s-au mai îmbogățit încă o data și după 1990. Și normal ca astăzi își protejează averile și privilegiile. Și ii plătim noi și ii vor plăti copiii noștri. Restul este doar gargară”, a mai zis acesta.

Cum se realizau tranzacțiile ICE Dunprea

Mădălin Hodor a ținut să explice și cum făcea ICE Dunărea tranzacțiile, dar și numele firmelor care erau parte din ea.

„Fiecare serviciu din ICE Dunărea avea un off-shore prin care își desfasura activitățile comerciale. Contractele se făceau direct sau prin firmele off-shore create special. Valuta se muta prin conturi tranzitorii (numite TN). Majoritatea acestor conturi erau create prin BRCE (care va deveni după 1990 Bancorex).

ICE Dunărea percepea un comision pornind de la 4% pana la 14% pentru orice operațiune comerciala derulata prin ea. Aceștia erau efectiv banii Securității pentru ca ei se depunea separat în contul DSS deschis la BRCE. Recompensa băieților sa își ia și ei ceva frumos.

La ele se adaugau realizările propriului serviciu AVS (condus în 1989 de către Constantin Anghelache, unchiul fraților Negoiță) care se derulau prin conturi OV(S) (Operațiuni Valutare Speciale). La fel se proceda cu tranzacțiile comerciale pe care ICE Dunărea le făcea pe piata internațională.

Datorita faptului ca produsele românești erau tot mai proaste și tot mai greu de plasat pe piața (se ajunsese la bartere, dam tractoare în Egipt, luam zahar din Egipt și vindem în Filipine etc) Dunărea a început sa acționeze ca orice operator import-export pe piața internațională. Cumpăra și vindea de peste tot în lume. Orice fel de marfa. Sub embargo sau nu. Ilegal sau nu. Contra comision”, arată Mădălin Hodor.

Ion Iliescu aruncă vina pe Dan Voiculescu

Postarea a încins spiritele serios pe toate fronturile. Nu a mai durat mult până când un post de televiziune a început să prezinte aproape în fiecare zi subiectul. Într-o emisiune dedicată temei, , a transmis că banii fostei Securități au ajuns la noua Putere instalată după Revoluție. În fruntea acesteia, nimeni altul decât Ion Iliescu.

. Iliescu a criticat în termeni duri postul tv printr-un text publicat pe blogul său. Acesta a respins acuzațiile aduse de invitații postului patronat de Dan Voiculescu și a cerut jurnaliștilor să caute banii la o adresă mai aproape de ei.

„Mă uit, cu nedumerire, la spectacolul oferit de A 3 seară de seară, și nu înțeleg ce vrea să transmită, prin invitații săi la emisiunea ”Sinteza Zilei”, domnul Mihai Gâdea. O fi o racordare la conținutul noii revoluții culturale, aud că-i zice ”cancel culture”, ”cultura anihilării”. O fi o încercare de reanimare a audienței. Nu am cum ști, și, să fiu onest, nici nu țin să știu prea multe despre acest tip de politică editorială.

Nu aș fi reacționat public dacă, folosind această ocazie, emisiunea nu ar fi încercat să anuleze adevărul despre evenimente din timpul și imediat de după schimbarea de regim din decembrie 1989. Și, discret, lucrurile se îndreaptă către ”Noi? Nu știm nimic despre banii lui Ceaușescu! Poate Iliescu, el i-a luat!”

La 22 decembrie 1989 s-a schimbat un sistem politic, totalitar, opresiv, care eșuase în a oferi o viață decentă, și demnă, românilor. Nu s-a dizolvat un stat. Banii statului au fost administrați de exact aceleași instituții care îi administrează și acum. Nu sunt administrați de Iohannis, cum nu au fost administrați nici de mine, nici de Emil Constantinescu sau de Traian Băsescu. Există BNR, există Minister de Finanțe.

Faptul că acest maraton de emisiuni a început cu interviul dat presei românești, până la urmă de stat, fiind vorba despre televiziunea publică, de generalul Pacepa, mă face să mă gândesc că toată povestea asta este expresia unui soi de răfuială între rămășițele unor grupări din fostele servicii de securitate. Treaba lor, are cine să judece lucrurile astea, și să țină lucrurile sub control. Din păcate, acum se discută despre banii negri ai serviciilor secrete din epocă, bani care nu au fost sub controlul formal al statului. Era bine să se fi putut face transparente aceste lucruri. Dar unde sunt ele transparente?

Îl dezamăgesc pe domnul Gâdea: banii ăia despre care vorbesc invitații săi nu sunt la mine. Dar poate să încerce la o adresă mai aproape de A 3. Dacă îl interesează subiectul cu adevărat…”, a postat Ion Iliescu.