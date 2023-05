Bărbat de 40 de ani din Berlin, ucis de cei doi copii ai săi. Adolescent român, reținut și el sub acuzația de omor

Presa germană scrie că la patru zile de la comiterea crimei, polițiștii l-au arestat pe fiul victimei în vârstă de 16 ani, dar și pe adolescentul român, în vârstă de 17 ani, celelalte două fete implicate, în vârstă de 14 și 15 ani, fiind cercetate în libertate.

Crimă șocantă la Berlin. Copii victimei, principalii suspecți

O crimă șocantă, cu focuri de armă în plină zi într-o parcare din vestul Berlinului. Un bărbat de 40 de ani este ucis. Inițial, autoritățile susțin că autorul este fugar și încearcă să-l identifice. Acum însă, la patru zile de la comiterea crimei poliția și procurorii susțin că chiar copiii victimei ar putea fi în spatele .

Cazul a șocat Germania. Patru tineri, inclusiv doi dintre copiii victimei, sunt suspectați de crimă în cazul bărbatului de origine siriană împușcat mortal în Gatow, Berlin. La patru zile de la moartea bărbatului, fiul acestuia, în vârstă de 16 ani, și un tânăr de 17 ani de origine română, au fost arestați de către autorități.

Polițiștii susțin că cei doi, împreună cu fiica victimei și cu prietena tânărului de 16 ani, l-ar fi ademenit marțea trecută, sub un pretext, pe bărbatul de origine siriană într-o parcare din vestul Berlinului, .

Potrivit autorităților, bărbatul de 40 de ani a fost grav rănit de mai multe focuri de armă și a murit pe loc. Anchetatorii presupun că crima a fost comisă în comun, în mod insidios. Purtătoarea de cuvânt a procuraturii nu a oferit informații suplimentare cu privire la desfășurarea evenimentelor sau la motivul crimei. Anchetatorii încearcă acum să afle ce i-a determinat pe cei patru să comită un asemenea act.

Mandatele de arestare împotriva fiului victimei și a tânărului de origine română au fost emise sâmbătă dimineața. Pentru ridicarea celor doi au fost mobilizați peste 100 de polițiști, dar și o unitate de trupe speciale (SEK) a poliției germane. Aceștia au fost prezentați în fața unui magistrat care a decis arestarea preventivă a celor doi.

Cele două fete, complice la crimă, în libertate

Presa din Germania scrie că fetele de 14 și 15 ani sunt în continuare în libertate. Potrivit procuraturii, ele nu îndeplinesc condițiile pentru un mandat de arestare din cauza vârstei lor fragede, însă cele două vor răspunde penal pentru fapta lor.

În Germania, legea privind Tribunalul pentru minori are un set de reguli și mai stricte în ceea ce privește detenția preventivă. Astfel că cele două se află în grija mamelor lor, potrivit purtătoarei de cuvânt a procuraturii.

Potrivit autorităților, naționalitatea copiilor victimei nu este clară. Deocamdată nu se știe dacă bărbatul de origine siriană ucis are și alți copii. Tot ceea ce au transmis autoritățile germane este că suspectul în vârstă de 17 ani are cetățenie română, iar fata de 15 ani are cetățenie germană.

Împușcăturile mortale din cartierul idilic de la periferia Berlinului au provocat consternare în capitala germană. Inițial, în căutarea făptașului, poliția a folosit și un elicopter, fără succes însă. La două zile după crimă, poliția a apelat apoi la martori și a cerut ajutorul publicului pentru informații cu privire la acest caz. Potrivit autorităților, inculpații au fost vizați în cadrul anchetei și al declarațiilor martorilor.