Un bărbat din Spania s-a trezit din comă după 35 de ani. “M-am culcat la 23 de ani și m-am trezit la 58 de ani”

Un bărbat din Spania are o poveste incredibilă. A stat în comă 35 de ani. Când și-a revenit acesta a avut un adevărat șoc. S-a trezit într-o lume din care nu mai înțelegea mare lucru.

După ce a suferit un accident, spaniolul a fost internat în mai multe spitale, dar doctorii nu i-au dat prea multe șanse. Iubita sa, care între timp i-a devenit soție, nu și-a pierdut însă speranța.

L-a luat acasă și l-a îngrijit până în anul 2014, atunci când Manel a deschis din nou ochii.

Un bărbat din Spania s-a trezit din comă după 35 de ani

În anul 1979, Manel a căzut de la înălțime, pe o navă pe care lucra. Accidentul s-a petrecut pe 28 februarie, chiar în ziua în care tânărul împlinea 23 de ani Acesta era marinar de la 14 ani. A lucrat în Africa, apoi în marina comercială spaniolă. Ultimii 6 ani îi petrecuse în Germania.

În momentul accidentului , Manel lucra pe o navă comercială care plecase din Bremen cu destinația Irak. Aici a avut loc tragedia. Tânărul a căzut de la o înălțime de 6 metri și s-a lovit la cap. Pentru o perioadă într-un spital din Irak, apoi a fost transferat într-o clinică din Coruna.

“Cheagul pe care îl aveam la cap și pe care îl am în continuare nu a putut fi scos. Se află într-o zonă riscantă”, a povestit spaniolul după ce s-a trezit,

Medicii nu știau exact ce pronostic să dea, spunând că ar putea muri în orice moment O singură persoană nu și-a pierdut însă niciodată speranța. Conchi, iubita marinarului, a decis să-l ia acasă și să-l îngrijească. Timp de 35 de ani a avut grijă de el cum a putut ea mai bine și în final eforturile sale au fost răsplătite. Iubitul ei s-a trezit pe 15 octombrie 2014.

“M-am culcat la 23 de ani și m-am trezit la 58 de ani”

În momentul în care s-a trezit, bărbatul a suferit un adevărat șoc. Nu știa unde se află și credea că accidentul avusese loc cu doar o zi în urmă. Ușor, ușor a început să-și revină și a constatat că totul în jurul său este schimbat. Avea impresia că trăia într-o lume total diferită. Cel mai mare șoc l-a suferit atunci când s-a văzut prima dată în oglindă.

“Nu, acesta nu sunt eu, acesta este un bătrân, eu am 23 de ani. Conchi pentru mine era iubita mea, nu știam că era deja soția mea. Imediat ce i-am văzut fața, am recunoscut-o. Dar am fost șocat să văd că avea părut foarte încărunțit”, a declarat Manel.

A aflat că trăia în alt oraș, o altă casă, ba mai mult, era căsătorit și avea două fiice.

Bărbatul a avut nevoie de multe ședințe de terapie. A învățat să meargă și să vorbească din nou.

I-a fost destul de greu să se adapteze. Nu știa ce este internetul, nu știa să folosească o telecomandă și avea impresia că trăiește într-un film SF. Spaniolul spune că nu regretă nimic, dar nu-i place deloc să doarmă.

“Am adormit la 23 de ani și m-am trezit la 58. Nu regret absolut nimic, pentru că nu-mi amintesc nimic… Singurul lucru pe care îl regret este moartea tatălui meu. Când m-am trezit, el murise deja și a fost șocant pentru mine, m-a întristat”, a mai spus fostul marinar.