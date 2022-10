Barcelona, dezastru financiar după eliminarea din grupele UEFA Champions League. Suma uriașă pe care o pierd catalanii

Echipa lui Xavi , la mare distanță de Inter Milano, respectiv Bayern Munchen și este eliminată astfel pentru al doilea an consecutiv din grupe.

Barcelona, în pericol de colaps financiar după eliminarea din Champions League?!

Barcelona mai are șanse să se califice doar în Europa League, iar formația blaugrana ratează marele jackpot din UEFA Champions League. Catalanii rămân fără bonusul de 9,6 milioane de euro pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Lovită de criza financiară, Barcelona și-a amortizat pierderile și a încasat aproape 19,5 milioane de euro până acum în acest sezon al celei mai importante competiții inter-cluburi.

Pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor, Barcelona şi-a asigurat deja 53.480.000 de euro, însă rețeta financiară putea fi una mult mai bună. Dacă Barca ar fi reușit să ajungă între cele mai bune opt echipe ale Europei, spaniolii ar mai fi încasat alte 10,6 milioane de euro.

Ce urmează pentru Barcelona în Europa

La fel ca în sezonul trecut, catalanii vor juca barajul pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League, iar meciul din ultima etapă cu Viktoria Plzen nu mai are însă o miză atât de mare.

Prin comparație, Barcelona încasează doar 500.000 de euro pentru că va disputa barajul de calificare în primăvara europeană a Europa League.

În cazul în care va reuși să se califice, catalanii vor mai încasa doar 1.200.000 de euro, sume aproape ridicole în comparație cu cele care se învârt în Champions League.

Lovitura de KO pentru Barcelona, contractele cu sponsorii

Cea mai mare problemă pentru Barcelona este însă fără doar și poate publicitatea. Eliminarea din Liga Campionilor periclitează contractele cu sponsorii, iar .

Acest lucru s-a întâmplat și anul trecut, când Barca a ratat bonusuri extrem de consistente de la parteneri. Conform previziunilor, Barcelona ar putea pierde în total până la 50 de milioane de euro.

Singura șansă pentru ca Xavi să mai spele rușinea ar fi câștigarea Europa League și disputarea Supercupei Europei. Acesta e singurul scenariu în care spaniolii mai pot să își mai redreseze bugetul.

Barcelona, cheltuieli de peste un miliard de euro în acest sezon

Eduard Romeu a analizat ce încasări ar putea avea Barcelona în acest sezon și care ar fi previziunile la nivel de cheltuieli pentru anul viitor.

„Fără veniturile din acele paliere, anul trecut am fi avut pierderi de 106 milioane de euro, iar în acest an am fi avut 210 milioane. Barcelona a încheiat anul financiar 2021-2022 cu venituri de 1,017 miliarde de euro și cheltuieli de 856 de milioane.

În ceea ce privește bugetul pentru anul următor, previziunea este să câștigăm 1,255 miliarde de euro și să cheltuim 1,017 miliarde”, a explicat angajatul clubului.

Barcelona a investit peste 150 de milioane de euro în transferuri pentru a ajunge doar în Europa League

În ciuda problemelor financiare acute, Barcelona a cumpărat jucători în valoare de 153 de milioane de euro, în frunte cu brazilianul Raphinha, 58 de milioane de euro, Jules Kunde de la Sevilla, 50 de milioane de euro și Robert Lewandowski, pentru care a achitat celor de la Bayern Munchen 45 de milioane de euro.

Suma totală de 153 de milioane de euro a mai fost amortizată cu 35 de milioane de euro, după vânzarea lui Philippe Coutinho (Aston Villa, 20.000.000 euro), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea, 12.000.000 euro) şi Francisco Trincao (împrumutat la Sporting Lisabona, 3.000.000 euro).