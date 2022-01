Basarab Panduru pleacă de la Universitatea Craiova! Ce planuri are fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf. Exclusiv

Basarab Panduru ocupă postul de antrenor secund al lui Laurențiu Reghecampf din luna octombrie a anului trecut. Cei doi au mai lucrat împreună, pentru o perioadă scurtă, la Al-Wasl.

Basarab Panduru pleacă de la Universitatea Craiova

Din informațiile FANATIK, Basarab Panduru, secundul lui Laurențiu Reghecampf, o va părăsi pe Universitatea Craiova, la trei luni după ce a semnat cu gruparea din Bănie.

Basarab Panduru se află în discuții avansate cu cei de la Telekom Sport, pentru a reveni pe postul de analist TV.

Ce spunea Basarab Panduru înainte să i se alăture lui Laurențiu Reghecampf, la Universitatea Craiova

În luna octombrie, înainte să plece la Universitatea Craiova, Basarab Panduru se declara fericit pentru alegerea făcută și dezvăluia că are o relație foarte bună cu .

„Acum a fost să fie. N-am crezut şi nici n-am vrut să mă întorc în campionatul nostru, am avut rezervele mele. El (n.r. Laurenţiu Reghecampf) mereu m-a sunat.

Am fost la un meci amical invitat, acum o lună de zile, la Braşov. M-au invitat şi la masă, le-am spus că nu vin, că nu am ce să caut, dar au insistat şi m-am simţit bine acolo.

M-am simţit din grupul ăla şi am simţit că vreau să mă duc. Mă duc împăcat acolo. Cu toţi mă înţeleg bine, cu Reghe, Dinu, Bogdan, Caran. Suntem prieteni.

Vorbesc cu Mihai Rotaru, am vorbit şi după, dar atunci am simţit că parcă sunt de acolo, m-am simţit bine. Atunci am zis că trebuie.

În zona Golfului aveam o problemă cu limba, cu discutatul. Aici e clar că e mult mai bine, văd un lucru şi-l pot explica cum trebuie şi cum vreau.

Toţi ne ocupăm, toţi discutăm, lucrăm în echipă şi e cel mai bine. Craiova era candidată la titlu şi lucrurile merg foarte bine”, declarat Basarab Panduru, în luna octombrie, pentru .

Universitatea Craiova nu o duce bine în campionat, aceasta aflându-se pe locul 5 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 32 de puncte obținute după 21 de meciuri jucate. Totodată, în cadrul clubului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.