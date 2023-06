Bassam, hairstylistul vedetelor, a pus ochii pe Cătălin Botezatu: „Îmi place foarte mult de el”

venea în România după o copilărie și o adolescență greu încercate. Bassam a petrecut mai mult la muncă decât la școală și a suferit din cauza sărăciei lucie în care trăia. În ultimii ani, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Acum, bărbatul trăiește doar în lux, are propriul salon și investește serios în haine. Recunoaște că are câștiguri substanțiale, dar majoritatea le investește în aparițiile sale. Acest lucru, susține el, ar trebui să îl facă toate vedetele.

Bassam își spune părerea despre Cătălin Botezatu

Bassam este, de fiecare dată, o apariție la orice eveniment. El susține că orice vedetă ar trebui să acorde o importanță covârșitoare felului în care se îmbracă. Asta face și el, iar munca din spate este colosală, spune hairstylistul. Chiar și așa, Bassam face totul din plăcere și respect pentru cei care îl invită la evenimente.

„Îmi place să fiu special la evenimente. Vreau să am sclipici, paiete, să exprim ceva. Ținutele mele sunt făcute manual. Îmi place să pun suflet atunci când mă îmbrac. Și prietena mea care îmi face aceste ținute pune suflet și se implică. Este o prietenă, Mihaela, este singura nebună care știe ce vreau. Îmi face 90% din ținutele de eveniment și cu ajutorul ei am apariții spectaculoase.

Lumea îmi scrie mereu, mă întreabă la orice eveniment când ajung pentru că este curioasă să vadă cum mă îmbrac. Investesc timp, stres, caut pe internet, mă informez, vorbesc cu oamenii, fac eforturi pentru ținutele mele. Vreau să nu dau greș și să arăt publicului ce vrea să vadă”, a spus Bassam pentru FANATIK.

Bassam, despre Cătălin Botezatu: „Își dă interesul când compune ținutele”

Bărbatul este de părere că doar câțiva bărbați atrag atenția. Cătălin Botezatu este cap de listă. În privința femeilor, spune Bassam, lucrurile stau mai bine.

„Cătălin Botezatu este cel mai bine îmbrăcat bărbat din România. Îmi place foarte mult de el. Omul investește de când îl știm în imaginea lui și se vede asta. Îmi place foarte mult că își dă interesul cu adevărat atunci când compune ținutele.

La femei este mai simplu pentru că aproape toate sunt ok. Cel mai mult îmi place cum se îmbracă Irisha, ea investește în haine și nu numai. Investește în haine, pantofi și genți.

E multă muncă, mult stres și nopți nedormite, iar la ea chiar se vede munca. Îmi place mult de tot că își dă interesul la fel ca mine”, susține cunoscutul hairstylist.

Bassam, despre vedetele care nu se îmbracă precum Cătălin Botezatu: „Decât să vină așa, mai bine să stea acasă!”

„În momentul în care nu îți dai interesul, nu ai ce căuta la eveniment. A veni la evenimente mari și să nu investești în imaginea ta, ai o problemă. Oamenii te cheamă la eveniment pentru imagine, vorbim despre reviste despre stil, așa că trebuie să te conformezi.

Este musai să fii la înălțime, nu să arunci un blug și aia este. Nu ai ce căuta la eveniment dacă te îmbraci așa! Decât să vii așa simplu, mai bine stai acasă sau te plimbi în parc”, a susținut Bassam pentru FANATIK.

Hairstylistul vedetelor a fost trădat de cei mai apropiați oameni

Cu toate că acum este iubit și adulat de multe vedete care îi calcă pragul salonului, S-a trezit trădat și cu secretele spuse în mod public de diverși așa-ziși „prieteni”.

„Cu cât crești mai mult, cu atât mai mult vin oameni care se apropie de tine și vor să te folosească. În ziua de azi nu mai există prieteni, există doar cunoștințe. Îți ajung cât să îi numeri pe degetele de la o mână. M-am trezit anul acesta. A fost așa ca un duș rece, dar am realizat cine îmi sunt prietenii și rămân cu ei.

Au fost momente când oamenii m-au rănit pentru că m-am deschis în fața lor. Ei nu iau în considerare prietenia, cuvântul. Ei mă ascultă, află lucruri intime despre mine și le folosesc împotriva mea.

Mi s-a întâmplat din partea prietenilor să îmi spună secretele. Am avut momente când m-am deschis în fața lor și chiar au dat ce am vorbit la presă. Eu sunt asumat, vin eu și spun despre ce este vorba”, a mai declarat hairstylistul pentru FANATIK.

Bassam, concluzie tranșantă: „Toți suntem pe interes”

Bassam este conștient că de multe ori interesul poartă fesul, dar mai crede în prietenie și umanitate. În plus, hairstylistul vedetelor consideră că frustrarea oamenilor pleacă și de la faptul că

„Este loc pentru toată lumea sub soare. Și dacă ei vor să se lipească de mine pentru imagine, asta este. Până la urmă și eu am ajuns cunoscut prin vedete, dar talentul le-a adus la mine. Dacă îți faci bine treaba, oricine se va lăsa pe mâna ta.

Toți suntem pe interes, într-un fel sau altul, dar nu fii așa pe față. Ar trebui ca după ce primești ajutorul să lași loc de `Bună ziua!` și să nu bârfești.

Sunt și persoane publice care m-au deranjat. Am aflat târziu că sunt oameni răi și frustrați. Au impresia că eu, dacă sunt cetățean străin, nu am aceleași drepturi ca ei. Au impresia că nu am dreptul să fiu cunoscut, nu am dreptul să îmi fac bani în țară, nu am dreptul să am salonul mai mare și mai frumos. Tot timpul se întreabă de ce eu și nu ei. Ei ar trebui să mă ia ca exemplu și să învețe o lecție din asta” , a concluzionat el.