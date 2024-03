Bătaie ca-n filme în Ploiești. Un bărbat a fost atacat cu bâte şi topoare după ce maşina în care se afla a fost prinsă într-o ambuscadă

Un individ de 24 de ani, pasager într-un vehicul de ride sharing, Scenele de violență extremă au avut loc în proximitatea bisericii Sfânta Vineri, pe strada Neagoe Basarab.

Bărbat bătut cu bâte și topoare

Tânărul, care se afla inițial în mașina cu care se deplasa pe strada Poștei, după ce șoferul a fost blocat în trafic de două autoturisme. Pasagerul de pe bancheta din spate a fost supus unui atac cu pumni, picioare, precum și cu bâte și topoare, notează .

Conform unei rude a victimei, agresorii care l-au bătut pe bărbat sunt aceiași ca cei de acum aproximativ doi ani, când li s-a cerut o taxă de protecție și au fost amenințați cu moartea de către un clan local.

„Au intrat peste vărul meu în mașină și l-au lovit, după ce au spart și geamurile mașinii. Șoferul de pe Bolt nu a putut să intervină pentru că a fost și el amenințat cu bătaia. Au plecat abia după ce l-au umplut de sânge și i-au furat un lanț de aur și un ceas” a spus pentru Observatorul Prahovean o rudă a victimei.

Familie terorizată de interlopi

De asemenea, ruda victimei a povestit și despre cum a pornit totul în urmă cu doi ani. Familia a fost nevoită să se salveze doar fugind din țară, însă când s-au întors n-au avut scăpare.

În trecut, au încercat să depună plângere la Poliție, dar au fost sfătuiți să evite acest lucru. Din teama pentru viața lor, au decis să părăsească țara. Recent, agresorii au vandalizat mașina părinților victimei, dar autoritățile nu au luat încă măsuri.

„Acum doi ani ni s-a cerut o taxă de protecție, apoi am fost amenințați cu moartea de acest clan din Radu de la Afumați. Am vrut să depunem plângere la Poliție, dar ne-au spus că mai bine nu facem asta. Așa că am fugit din țară de frică să nu ne omoare.

Acum două săptămâni au venit la părinții mei și au vandalizat mașina parcată în fața casei. Au fost chemați polițiștii, le-au fost date imaginile de pe camera video care au surprins fapta, dar până acum nu s-a întâmplat nimic” a mai transmis ruda victimei agresiunii de miercuri pentru sursa citată.

Poliția a deschis o anchetă

Bărbatul de 24 de ani, supus violenței de către cei cinci indivizi, a fost transportat la Spitalul Județean Ploiești pentru îngrijiri medicale suplimentare.

În prezent, poliția desfășoară investigații pentru identificarea și aducerea în fața justiției a persoanelor suspectate de comiterea agresiunii, iar circumstanțele evenimentului urmează a fi stabilite.