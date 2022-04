”Bayern a scăpat bine cu o înfrângere la limită!”. Bavarezii, criticați de presă și ținta ironiilor fanilor

Bayern Munchen a fost considerată marea câștigătoare la tragerea la sorți. Villarreal a demonstrat însă că nu a fost întâmplătoare. Ibericii . Și puteau câștiga chiar la o diferență mai mare.

22 de meciuri consecutive fără eșec pe teren străin avea Bayern Munchen în Liga Campionilor. Un record. Ultimul eșec data din 2017. Când a cedat în fața lui PSG. Care-l avea pe bancă pe Unai Emery!

Ei bine, după ce s-a salvat în final de meci cu Salzburg, de această dată Bayern nu a mai reușit să obțină un rezultat pozitiv. A fost 0-1, dar putea să fie o înfrângere chiar mai clară.

”Bild” a scris că în meciul cu Freiburg (4-1), în care totul a funcționat, mai puțin schimbările. Referire, evident, la acel moment în care în teren s-au aflat 12 jucători. Iar acum ”nimic nu a funcționat, cu excepția schimbărilor. Echipa lui Julian Nagelsmann (34) a pierdut cu 1-0 la Villarreal după o prestație slabă”.

”Campionii au fost rareori atât de slabi, s-ar fi putut termina 0:4”, precizează aceeași publicație. Care a notat nu mai puțin de 8 jucători cu nota 5.

”După 22 de meciuri în deplasare în Liga Campionilor fără înfrângere, FC Bayern pierde. Și este un succes meritat pentru Villarreal.

În cele din urmă, München a avut chiar noroc că spaniolii nu au transformat mai multe ocazii de gol”, a scris Kicker.

Jurnaliștii germani scot în evidență și faptul că Alfonso Pedraza, Yeremy și Manu Trigueros au fost lăsați pe bancă.

Comentarii în aceeași manieră și-n alte publicații. ”Arnaut Danjuma conduce echipa lui Unai Emery către o victorie șocantă în fața giganților germani în prima manșă din sferturile de finală ale Ligii Campionilor”, a titrat Mirror.

Și fanii din Europa i-au ironizat pe cei de la Bayern Munchen. ”Un jucător care a evoluat în 33 de meciuri pentru AFC Bournemouth în Championship sezonul trecut tocmai a marcat contra lui Bayern München în sferturile UEFA Champions League. Nu mai este nimic de spus”, a comentat Scouted Football.

Pentru ca un alt fan să semnaleze, tot ironic, un alt amănunt.

It took Villareal 66mins to score against Juventus but only 8 mins to score against Bayern Munchen…

— Jjuli (@jjuli_007)