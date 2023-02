Bebe Cotimanis a împlinit 68 de ani și vorbește, relaxat, despre moarte: ”O simplă trecere”

Bebe Cotimanis, actorul care a făcut furori în lumea teatrului și în cea a producțiilor TV, iar ani la rândul a fost ”vocea” de la Pro Tv împlinește astăzi, 18 februarie 2023, vârsta de 68 de ani. În exclusivitate pentru FANATIK, actorul a vorbit despre anii trăiți și a făcut dezvăluiri fierbinți despre planurile sale.

Bebe Cotimanis împlinește, astăzi, 18 februarie 2023, vârsta de 68 de ani. În exclusivitate pentru FANATIK, el a făcut o serie de dezvăluiri care mai de care mai spectaculoase despre sine.

Felul în care privește moartea – unul din cale afară de relaxat -, precum și experiențele pe care le-a trăit, rolurile memorabile pe care le-a interpretat, toate sunt lecții de viață pentru oricine.

că, ajuns la 68 de ani, este speriat de ideea unui război pe scară largă. De asemenea, recent, a fost impresionat până la lacrimi de drama pe care au trăit-o oamenii afectați de .

Bebe Cotimanis: ”Uneori mă rătăcesc și față de mine”

– La mulți ani! Mă bucur că am reușit să vă aud, să vă ”găsesc” astăzi de ziua dumneavoastră!

Este mai ușor să mă găsești tu pe mine, decât eu să mă găsesc pe mine! Uneori mă rătăcesc și față de mine!

– Încă vă mai regăsiți în propria persoană?

Da, și asta este o plăcere, pentru că trebuie să intri, dar nu încălțat, cu atât mai mult cu cât este vorba de sufletul tău. Te primenești din când în când și te gândești să descoperi cine sunt eu! De fapt, asta cred că este principala noastră sarcină atâta timp cât respirăm pe pământul acesta, să ne descoperim pe noi!

– Ați reușit să vă descoperiți în totalitate până la 68 de ani?

Nu! Nu cred că o va face cineva decât atunci când trece granița și se întâlnește cu cel de sus! Apropo de chestia aceasta, nu o văd ca pe o fatalitate, ca pe un lucru rău – trecerea dincolo. O consider o simplă trecere. La câte treceri am avut eu în viața asta, abia aștept să am și unele în celelalte vieți. Mai ales pragul acesta este interesant, de la una la alta! Știu că vom trăi cu siguranță în continuare.

– Credeți în viața de după moarte materială din lumea asta?

În biserică, la slujbă, preotul spune – unde nu este întristare, nici suspin, numai viață fără de chin – tot răul, tot meciul, aici se dă. Acolo stăm frumos la ora de dirigenție, ca să zic așa. Acolo ne vom bucura de faptele bune pe care le-am făcut.

Actorul, spectacol de teatru de ziua lui

– Mereu profund și atent la detalii, așa veți petrece și de ziua dumneavoastră?

Oarecum! Avem spectacol chiar de ziua mea, la 19:00, la Centrul Militar din Cluj-Napoca – Cafeaua domnului ministru. Joc alături de două actrițe foarte frumoase, soția mea, Iulia Dumitru și Paula Chirilă.

– Ce vă mai doriți în ceas de sărbătoare, la împlinirea celor 68 de ani? Să vi se întâmple sau să materializați ca o mulțumire sufletească?

Uite o întrebare la care nu știu să-ți răspund pentru că, în viața mea, nu prea mi-am dorit lucruri. Ele mi s-au întâmplat și am fost fericit cu ele. Bineînțeles în afară de momentele nasoale prin care trecem toți. Am obținut vinul din strugurii care mi-au fost dați. Paharul acela l-am umplut cu bucuria momentelor care mi-au fost date să le trăiesc. Și am știut să mă bucur și în continuare mă bucur de ceea ce am.

Prietenii mă cunosc și știu că nu mi-am dorit niciodată să joc un rol. De ce nu mi-am dorit?! Poate pentru că am jucat într-una și nu am avut timp să visez ca un actor care stă pe margine și ar vrea să joace ceva. M-a preocupat într-atât ceea ce am de făcut, ceea ce am de jucat, ca să fac cât mai bine, încât nu am avut timp și nici nu vreau să am vreodată să mă gândesc că aș vrea să joc ceva.

– Care a fost rolul cel mai provocator în toți anii de carieră?

A fost Regele Lear, dar atunci eram extrem de tânăr. Cred că aveam în jur de 30 de ani. Eu am făcut actorie de la 27 de ani. Am dat o dată, am intrat. A doua oară nu aș mai fi dat. Nu mi-am dorit să devin să profesez în acest domeniu, așa a vrut Dumnezeu.

– Dar ce vă doreați să faceți profesional?

Îmi doream să trăiesc frumos fiecare zi. Așa am fost construit!

Bebe Cotimanis, despre rolul care i-a influențat, hotărâtor, cariera

– Ce personaj din filmele sau telenovelele în care ați lucrat, va rămas la suflet?

Dar, cu siguranță, rolul lui Grigore Varlam. A venit după ani și ani. A ținut vreo 200 de episoade. Putea să țină și mai mult. Ruxandra Ion chiar regretă zicea la un moment dat – bă, de ce l-am oprit eu la 200 de episoade că putea să fie un soi de Tânăr și neliniștit! I-am zis – Ruxandra l-ai oprit că așa a vrut Dumnezeu. În orice caz a stat în picioare și a fost un personaj din acela de să te strige lumea pe stradă.

A mai fost și rolul din Vlad. Inginerul Cezar Cristoloveanu. A fost un alt personaj care a marcat privitorul, ca să spun așa, și care m-a marcat și pe mine. Un mafiot filozof. Cine nu-și dorește să joace așa ceva.

– În privința serialului Lia. Se aseamănă cu ceea ce ați mai jucat sau este ceva nou?

Știi care-i răspunsul – te rog, lasă-mă în pace (n.r. râde)! În fiecare rol pe care l-am jucat este ceva din mine. De fapt, din puterea mea de a mă imagina în personajul care este scris. În orice caz, este mult din mine în fieare rol pe care îl interpretez. De ce?! Pentru că nu pot să joc cu tot sufletul, cu toată patima decât pornind de la mine spre personaj. Nu am fost niciodată capabil să mă joc de-a teatrul. Nu mă joc de-a filmul. Eu trăiesc fiecare rol.

De ce se mai teme Bebe Cotimanis, la 68 de ani

– Înseamnă că nu v-a fost niciodată teamă de nicio provocare actoricească?

Nu! Absolut niciodată! Asta nu înseamnă că am avut numai realizări, pentru că nu eu stau să judec chestia asta, dar nu mi-a fost teamă de niciunul. Am considerat de fiecare dată că este prilejul să spun ceea ce gândesc.

– În ceea ce privește viața, vă este teamă de ceva?

Îmi este teamă să nu înceapă războiul! Îmi este teamă să nu vină cutremurul devastator peste noi. Să nu ni se trimită ceva ce nu merităm. Am stat în banca noastră, în limitele noastre, dar… și îmi mai este teamă de ceva, de alegeri de fiecare dată, pentru că nu găsim oameni pe care să-i alegem. Cu siguranță vor apărea, pentru că în momente grele apar oamenii care trebuie. Va fi cineva care să spună – hai să stăm în limitele noastre și să ne redobândim demnitatea. Am pierdut-o, noi ca popor. Am fost trimiși prin străinătate, am fost împinși, noi ca nație. Visez ca toți românii să se întoarcă în țară.

– Ce înseamnă fericirea din perspectiva dumneavoastră, un om trecut prin viață, care a văzut și bune, dar și multe rele?

Din fericire suntem oameni. Din fericire acum la noi în zona aceasta este pace. Vorbesc de România. Mă gândesc cu groază la ce s-a întâmplat în Turcia. Îmi vine să plâng de câte ori văd imagini de acolo. Prietenul meu Gazi Demirel a apărut la o emisiune, mi s-a spus, și a povestit că familia lui era pe sub dărâmături. Nu este de glumă. Trebuie să găsim fericire în lucrurile pe care le avem, să băgăm în seamă ce avem și să nu ne bazăm fericirea pe lucruri pe care ne dorim să le dobândim. Nu știm dacă le vom dobândi! Nu timp cât timp vom mai trăi pe acest pământ. Principalul este ca Dumnezeu, atunci când ne ducem dincolo să ne găsească pe plus, să ne prindă pe gând bun!