Cutremur puternic în Turcia. Aproape 200 de morți și blocuri prăbușite. Alertă de tsunami în Italia după seism. Video

Un cutremur devastator a fost raportat în Turcia, luni dimineață. Seismul, urmat de o replică puternică, a fost resimțit în întreaga regiune, dar și în Siria și Liban.

la ora locală 4.17. El a fost urmat de o replică puternică, doar câteva minute mai târziu.

Din primele informații, seismul s-a produs la o adâncime de 18 kilometri, în localitatea Nurdagi, la o distanţă de aproximativ 33 de kilometri de Gaziantep, un oraş important şi capitală de provincie.

La nicio oră de la producerea seismului, autoritățile din Turcia anunțat că cel puțin 10 persoane au fost ucise, dintre care 5 doar în provincia Osmaniye. Guvernatorul de aici a declarat că 34 de clădiri s-au prăbușit.

Treptat, bilanțul victimelor a început să crească. Primarul din Sanliurfa din Turcia spunea că că alte cinci persoane au murit și 16 .

La 10 minute de la seismul de 7.8 a avut loc și o replică extremi de puternică, cu magnitudinea 6,7, în centrul Turciei, la ora 04.28 (01.28 GMT). Aceasta s-a raportat la o adâncime de 9,9 kilometri, potrivit USGS.

Ambele seisme au fost resimţite în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru.

După ora 6.00, oficialii locali turci au anunțat că cel puțin 53 persoane au murit, dar numărul morților este așteptat să crească. Ministrul turc de interne Suleymon Soylu spune că 10 orașe au fost afectate: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir și Kilis.

Potrivit , care are un corespondent la Diyarbakir, la nord-est de Gaziantep, un centru comercial din oraș s-a prăbușit.

