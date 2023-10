Becali anunță că Radunovic pierde locul de titular la FCSB: “Ganea e mai vână!”

O parte din merit o are și fundașul stânga al roș-albaștrilor. Cristi Ganea a fost introdus titular în apărare și nu a dezamăgit. Ganea se bate cu Radunovic pentru un loc în primul 11.

Cristi Ganea, un câștig pentru FCSB

“Cum vi s-a părut înlocuitorul lui Radunovic? Fundașul stânga, Ganea? E clar că va fi mare bătălie acolo pe stânga cu Radunovic? Bun jucător Ganea, aveți ochi, aveți jucători mulți de valoare”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

“Să știi că mi-a plăcut foarte mult de el. Dar e adevărat, probabil și de oboseală a făcut două greșeli care nu se permit. Dar mi-a plăcut foarte mult de el. Nu că e bătălie, dar nici nu știm pe cine să băgăm, nu știm cu cine vom juca”, a fost replica lui Gigi Becali.

Lixandru a marcat unicul gol al meciului și și-a câștigat locul de titular în echipa lui Becali. Pe lângă Lixandru, Cristi Ganea este și el în pole position pentru postul de fundaș stânga.

ADVERTISEMENT

FCSB se va baza pe Lixandru și Ganea în retur

“E jucător de viteză, urcă. E adevărat. Radunovic urcă și are viteză, dar Ganea are mai mare viteză, mai mare forță. Mai în vână, mai în viteză, mai uite. Puțin mai tehnic Radunovic, dar nu are puterea lui.

Ce să facem asta e, bine că ne-a dat domnul valoare și asta e, să sperăm că ne dă Domnul mintea și înțelepciunea să joace cel care trebuie să joace. Păi dacă sunt de 20 de ani în activitatea asta, idiot să fii să nu înveți.

ADVERTISEMENT

Stai 20 de ani într-o meserie, sunt de 20 de ani în treaba asta. Dacă stai 20 de ani într-o activitate și tu nu înveți, nu sunt chiar așa de idiot să nu învăț. Nu sunt specialist, eu văd în curte la mine”, a completat Gigi Becali.

Botoșani o duce din mai rău în mai rău. Înfrângerea contra celor de la FCSB o aduce pe echipa lui Dan Alexa la 6 partide pierdute în acest an. Cu doar 6 puncte după primele 12 etape, Botoșani riscă să retrogradeze la finalul sezonului.

În fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, FANATIK SUPERLIGA se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT