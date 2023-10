Iftime acuză arbitrajul la Botoșani – FCSB 0-1: “Compagno l-a lovit pe Șeroni”

Portarul lui Dan Alexa a făcut minuni pentru ca scorul să nu capete proporții, iar Botoșani a fost aproape chiar și de egalare.

Botoșani este pe ultimul loc în Liga I

“Mă rog mereu pentru echipă, problema este că avem nevoie de, nu știu de ce, poate de un pic de noroc. Sigur că a doua repriză am jucat mai binișor, prima repriză mai greu. E greu de spus, dacă n-ai cei 3-4% din atmosferă nu prea iese.

Înțeleg că a fost chiar o pauză acolo la Șeroni, îmi povestea de dimineață. Cred că Compagno l-a lovit, era supărat. El spune că ar fi fost, dar dacă ai o singură ocazie și nu o dai, asta înseamnă că ești o echipă slabă.

Am avut 2-3 ocazii și nu am marcat. A mai fost un fault acolo care nu ni s-a dat și cam asta e. FCSB e mai bună, au dat un gol și au jucat după aceea. Bun, asta e, poate nu FCSB e echipa care mă bate, am pierdut puncte prețioase cu alte echipe”, a spus Valeriu Iftime.

Botoșani a ajuns la 6 înfrângeri în Liga I

Botoșani are parte de cel mai slab start de sezon de la intrarea în Liga I. Botoșani este, de asemenea, singura echipă din Liga I care nu a reușit să câștige niciun meci. 6 puncte are Botoșani din 6 egaluri.

“Acum, sincer vă spun. Suntem hotărâți să nu retrogradăm, chiar daci nu știu care e drumul. Fac tot ce e posibil ca să rămânem în Liga I. Nu am fost la meci, am fost plecat undeva, dar nu mai contează.

Povestea este că e eveniment fantastic ce face fotbalul din lumea asta. Un oraș care trăiește la meci, mii de oameni din Suceava. Păcat, adică merită cumva respectat fotbalul ca eveniment și sport, e extraordinar. Creează o emulație în oameni, dă un tip de fericire.

Dacă retrogradăm ne retragem, 100%. Deci vă rog să spuneți peste tot. Dacă eu pot continua în Liga a 2-a sunt altfel de om. Eu nu pot. Fac toate eforturile să văd ce se întâmplă până în iarnă, după să vedem ce întăriri pot să fac”, a completat Valeriu Iftime.

