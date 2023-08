Becali, dezvăluire-șoc despre un oficial CFR. „Mi-a zis că rezolvă el cu 20.000”

însă oficialii clubului „roș-albastru” au explodat la final, criticând maniera de arbitraj. Surprinzător, nu centralul George Găman a fost în centrul atenției, ci din care gazdele au egalat la 1.

Gigi Becali, acuze grave la adresa unui oficial al lui CFR Cluj: „Mi-a cerut 20.000 de euro să rezolve un meci”

Nici patronul FCSB-ul în favoarea altei echipe din SuperLiga.

„Credeți că e mâna CFR-ului în spate?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe patronul FCSB în emisiunea Iar răspunsul a fost unul de-a dreptul șocant, pentru că Gigi Becali a dezvăluit fapte „grele” care s-ar fi petrecut în urmă cu aproape 15 ani. Vizat este Răzvan Zamfir, actual angajat al lui CFR Cluj, la departamentul de scouting.

„Eu spun așa… Întreb și eu… Zamfir ăla e prieten și cu fratele lui Istvan? Întreb și eu. «Măi Istvanilor, cât de mare prietenie aveți voi cu Zamfir?». Răzvan Zamfir…

Ăla care a venit la mine, acum vreo cinșpe ani, nu mai știu… A venit la mine la Mariott, jucam cu Brașovul și mi-a zis «Băi nea Gigi, cutare și cutare…», că dacă e, rezolvă el…

«Ce rezolvi mă, tu?». «Nu, că vorbesc eu la Brașov…». Eram campioni dacă băteam. «Băi, tu ești nebun? Păi tu ce-mi propui mie, să fac mizerie, să fac corupție? Să fiu hoț? Asta vrei tu să-mi propui mie?». «Băi, nea Gigi, de ce să riști?». «Ce să risc, e fotbal… Hoț nu sunt. Și dacă nu sunt hoț, nu fur nici la fotbal».

Voi să știți un lucru. Și la fotbal dacă furi, tot hoț ești. Nu e că dacă furi la fotbal nu ești hoț, că e la fotbal. Tot infractor ești… Orice este nedreptate și tu accepți să fie nedreptate împotriva aproapelui, tovarășului tău sau cu cine te lupți, și accepți nedreptatea, hoț ești.

Și când a văzut el așa, a plecat. Îmi spusese că are el doi-trei jucători și că să-i dau 20 de mii. Și i-am zis «Băi, tu ești nebun? Eu dau și 200 de mii, nu-i problemă de 20 de mii, dar nu vreau să fiu hoț». Că nu era mult 20 de mii. Dar nu sunt hoț, cum să fac așa ceva? De ce să câștig dacă nu merit?

Dintre toți de pe vremea aia, eu am fost cel mai corect. Niciodată nu am acceptat hoția. Că dacă acceptam hoția, mai aveam încă cel puțin cinci campionate. Două sigur… Unul cu Buzăul, care era echipa mea, și nu m-am băgat. Am zis să fie dreptate. Face cineva așa ceva? Nu în România, în lume? Face cineva așa ceva?”, sunt declarațiile incendiare făcute de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

