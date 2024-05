Gabriel . Fundașul român , cu umor, a dezvăluit cum s-a refăcut complet pentru un meci la Hapoel Haifa. Fostul internațional român venea după o noapte de beție.

„Bei asta ca să nu-ți mai fie rău”. Gabi Tamaș, secrete pentru mahmureală. Cum și-a revenit pentru meci după o noapte de beție

Pe lângă cariera spectaculoasă, . Fundașul cu 67 de apariții în naționala României a povestit sincer cum și-a revenit pentru un meci de fotbal în Israel, la Hapoel Haifa, după o noapte de beție.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș central a făcut tot posibilul pentru a fi apt la ora de start a meciului și a mărturisit că a consumat săruri pentru rehidratare, lapte pentru greață, dar și ciocolată pentru creșterea nivelului de energie.

“Nu știu (n.r. râzând), am uitat… Am făcut un duș. Am băut săruri, ciocolată, lapte… Lapte, da, că trebuie să te hidratezi. Ciocolată, că trebuie să mănânci.

ADVERTISEMENT

Atunci, da (n.r. în dimineața meciului). Lapte ca să nu-ți mai fie rău”, a mărturisit Gabi Tamaș, potrivit . Fostul fundaș central a îmbrăcat tricoul celor de la Hapoel Haifa în perioada iulie 2017 – august 2019.

Gabriel Tamaș, dezvăluiri despre un incident din urmă cu 11 ani: „M-au trezit în bătaie cu clăparii ăia din picioare”

Poveștile savuroase din cariera lui Gabriel Tamaș nu sunt deloc puține. Un alt incident controversat a avut loc în 2013. Fostul fundaș central și-a adus aminte cum a dormit pe preșul de la ușă și cum s-a ales cu bocancii luați de polițiști. Ulterior, fostul fotbalist a fost bătut de organele legii.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Ai schimba ceva?) Dacă aș putea n-aș mai sparge ușa, n-aș sparge termopanul… (n.r. De la bloc?) Da. Ajunsesem în Anglia și venise patronul și mi-a zis «Gabi toți facem prostii, dă-le naibii».

Acum hai să o dăm și în caterincă: vezi că n-a fost vina mea…eu am ciocănit, femeia n-a deschis (n.r. râzând). Chiar m-am culcat (n.r. pe preș). M-au trezit polițiștii în bătaie cu clăpari, cu bocancii ăia ai lor”, a spus Gabi Tamaș.

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș ajunsese să fie arestat de polițiști, deoarece a spart un geam al unei scări de bloc și ar fi agresat-o pe femeia de serviciu. La acea vreme, fostul fundaș central le-a spus celor care se ocupă de anchetă că nu știe cum a ajuns în imobilul respectiv, pe bulevardul Iancu de Hunedoara.