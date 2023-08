Bellingham a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo cu un nou gol la Real Madrid

La meciul cu Celta Vigo, mijlocașul englez a reușit să aducă cele 3 puncte pentru Real Madrid. După golul marcat cu capul, Bellingham l-a egalat pe Ronaldo. Acesta a reușit să atingă o performanță pe care nu a mai realizat-o niciun jucător de la madrileni.

Jude Bellingham l-a egalat pe Cristiano Ronaldo

. Englezul a marcat singurul gol al partidei, lucru care a adus victoria și cele 3 puncte madrilenilor. După ce a înscris, Bellingham l-a egalat pe Ronaldo, fiind singurul jucător care a reușit să înscrie în primele 3 meciuri din La Liga pentru Real.

Pe lângă acest lucru, mijlocașul a marcat și același număr de goluri, la fel ca portughezul, în cele 3 meciuri și anume 4. Performanța aceasta nu a mai fost atinsă de niciun “galactic” de la venirea lui Cristiano la echipa lui Florentino Perez.

Bellingham are ocazia de a depăși performanța lui Ronaldo. Cristiano a marcat în primele 4 partide din campionat pentru gruparea de pe Bernabeu. Real Madrid le va întâlni pe Getafe și Real Sociedad în următoarele 2 etape, formații care nu au o formă prea bună, astfel, Jude are șanse mari să facă o performanță mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo.

Carlo Ancelotti, nervos după victoria lui Real Madrid

La meciul cu Celta Vigo, Real Madrid a mai avut și un penalty obținut și transformat de Rodrygo. Brazilianul a ratat lovitura de la 11 metri, iar “Don Carlo” s-a supărat din acest lucru. Tehnicianul italian l-a desemnat pe Luka Modric să bată loviturile de pedeapsă. Însă, se pare că jucătorii au decis într-un alt mod, ceea ce era aproape să coste pe Real Madrid cele 3 puncte.

“Nu sunt liberi să aleagă ei executantul. Nu știu ce s-a întâmplat. Luka trebuia să bată și de atunci încolo nu știu. Primul executant e Vini, dar nu era pe teren. L-au ales pe Rodrygo, iar eu n-am mai avut timp să le zic că trebuia să fie Modric. Dacă sunt nervos? Da, puțin. A fost greu să mai schimb ceva. I-am spus lui Fede să le transmită mai departe, dar era prea târziu. Vom analiza cele întâmplate zilele următoare”, a declarat Carlo Ancelotti, la finalul meciului din La Liga.

Bellingham, lăudat de Ancelotti

În cursul acestei săptămâni, Carlo Ancelotti a oferit un interviu în care a vorbit și despre Jude Bellingham. Antrenorul italian este foarte mulțumit de englez, pe care l-a pus să evolueze ca număr 10, în spatele lui Vinicius și al lui Rodrygo. “Don Carlo” este de părere că .

“Credem că sosirea lui Bellingham acoperă plecarea lui Karim. Jude este un băiat serios, matur, cu multă calitate. Ceea ce face nu este surprinzător pentru oamenii care îl cunosc, este surprinzător că are doar 20 de ani. Vinicius nu a primit niciun fel de insultă rasistă în primele meciuri. Atmosfera din jurul lui s-a îmbunătățit, sper să nu se întâmple, dar există reguli care îi permit arbitrului să oprească meciul. Ce fac cu Vinicius în acele momente grele pentru toată lumea este să-l susțin.

Nu există un antrenor nou care să semene cu mine. Îmi plac cei care pariază mult pe joc, precum Guardiola, De Zerbi sau Arteta, precum și cei care sunt capabili să motiveze jucătorii, precum Bordalas, pe care am apucat să-l cunosc. Încă mă simt bine, îmi place să lucrez în fiecare zi cu jucătorii și să găsesc soluții noi pentru echipă, am aceeași pasiune precum în primul an de antrenorat. Nu am primit nicio ofertă directă din Arabia Saudită. Toată lumea știe că mă simt bine la Real Madrid”, a spus antrenorul lui Real Madrid, potrivit celor de la Marca.

Bellingham are 20 de ani și a venit de la Borussia Dortmund în schimbul a 103 milioane de euro. Englezul a mai jucat pentru Birmingham în eșalonul secund din Anglia și a strâns 24 de selecții pentru naționala mare a Angliei. Potrivit celor de la , mijlocașul este cotat la 120 de milioane de euro, fiind pe locul 4 în lista celor mai valoroși jucători.