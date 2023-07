Bergodi despre transferurile lui Petrila, Andone și Drăguș la Rapid: ”Se negociază”

Cert e că Rapidul negociază acum aceste trei transferuri, care ar ajuta echipa să se lupte la titlu, sau cel puțin să facă o fază frumoasă în play-off. În conferința de presă de dinainte de meciul cu FC Botoșani, antrenorul italian a vorbit despre aceste trei posibile transferuri, de care echipa giuleșteană ar avea mare nevoie.

Bergodi despre transferurile lui Petrila, Andone și Drăguș la Rapid

cu care se negociază, dar eu antrenez și nu îmi întreb conducătorii foarte multe. Ei știu când trebuie aduși jucători pentru a întări echipa. Da, îi cunosc, asta pot să spun. Pe Petrila îl cunosc de când era la Sepsi, e un jucător de bun, la fel și Florin Andone. Eu le spun conducătorilor doar profilul de joc al fotbalistului, iar apoi conducătorii fac alegerile.

Denis Drăguș este un jucător combinativ, un jucător foarte bun. Îmi aduc aminte de la Viitorul că era un jucător foarte bun”, a declarat Cristiano Bergodi. Claudiu Petrila are toate șansele de a ajunge la Rapid, în condițiile în care giuleștenii ar fi oferit 1 milion de euro cu tot cu bonusuri de performanță.

Potrivit Digi Sport, CFR ar urma să primească această sumă în două tranșe, una în această vară, iar cealaltă la iarnă. Mai mult, CFR Cluj va păstra un procent dintr-un viitor transfer. Cotat la 1.6 milioane de euro, Claudiu Petrila a fost la un pas să ajungă la Augsburg în această vară, în Bundesliga germană, însă transferul nu s-a mai concretizat.

, însă bilanțul oficial al clubului va fi prezentat doar la iarnă, lucru confirmat de președintele Cristi Balaj. Mai mult, formația antrenată de Andrea Mandorlini ia în considerare să își cedeze și perla Ermal Krasniqi la Rapid, în condițiile în care giuleștenii ar pune la bătaie aproximativ 2 milioane de euro pentru fotbalist. Asta, dacă Dan Petrescu nu va reuși să-l ducă în Coreea de Sud pentru o sumă și mai mare, de 3-4 milioane de euro.

”Nu îl dăm pe Krasniqi pe un milion de euro, or transferurile nu se discută prin presă, noi nu am discutat un asemenea subiect cu cei de la Rapid. Orice jucător poate să fie cedat pentru o sumă corectă, orice jucător e de vânzare. Există vreo echipă care atunci când are o ofertă serioasă nu ar ceda un jucător? Nu sunt de vânzare toți jucătorii. Dacă vine Manchester City și îți oferă 10 milioane de euro pentru Konoplyanka, nu-l dai?”, a continuat Cristi Balaj.

Cât despre Rapid, dacă transferul lui Petrila pare aproape sigur, aducerea lui Florin Andone e puțin complicată pentru că fotbalistul român are o ofertă clară din Spania, cu toate că din liga a 3-a. Prilej pentru un cunoscut ziarist spaniol să afirme că Andone va ajunge mai degrabă la Castellon, în divizia a 3-a spaniolă, decât la Rapid București.

Cel puțin asta susține Paco Xixidro, redactor șef la El Periodico Mediterraneo. ”În ciuda zvonurilor care l-au legat de alte echipe, CD Castellon e în pole-position să-l ia pe vârful român. Clubul l-a contactat pe agentul jucătorului încă de săptămâna trecută și Florin vede cu ochi buni proiectul alb-negru.

Ideea de a se întoarce la formația unde fanii îl apreciază ar putea conta decisiv. Totuși, pentru că sunt mai multe cluburi interesate de el, negocierile s-ar putea complica și ar putea dura mai multe săptămâni. Dacă va semna la Castellon, va fi unul dintre jucătorii cu cele mai mari salarii din liga a treia”, a explicat Xixidro.