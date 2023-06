Victor Angelescu, detalii despre campania de transferuri a Rapidului: „Ne-am mișcat bine până acum! Vrem să-l cumpărăm pe Drăguș”

Victor Angelescu a spus că în planul inițial s-a stabilit că la Rapid vor veni în vară șase jucători, însă numărul lor poate crește, totul depinzând de numărul de plecări de la club.

Conducerea Rapidului, planuri mari pentru următorul sezon

, prin vocea lui Victor Angelescu, a anunțat planurile mari ale giuleștenilor pentru următorul sezon: „Ne-am făcut strategia cu câteva luni înainte de final.

Ne-am mișcat bine până acum, mai avem discuții cu alți câțiva jucători și sperăm să reușim să-i aducem. El Sawy poate fi o soluție și pentru acum și pentru viitor. Poate fi unul dintre jucătorii care să respecte regula și să ne ajute mult”.

„Suntem în negocieri avansate cu încă 2-3 jucători și săptămâna viitoare să realizăm aceste transferuri. De Cătălin Cîrjan am spus că suntem interesați și eu spun că suntem aproape să realizăm transferul.

E vorba despre un împrumut cu opțiune de prelungire. Marius Ștefănescu de la Sepsi e un jucător interesant, suntem interesați de el, vedem ce va fi. Ciobanu va rămâne la echipă, nu vrem să-l cedăm.

Noi am avut discuții cu toate cluburile pentru jucători, dar e greu să iei la pachet. Am avut discuția cu Braun, s-a finalizat transferul și cam atât”, a mai spus Victor Angelescu, la TV .

„Suntem interesați de Drăguș!”

„Suntem interesați de Drăguș, e un jucător bun pentru noi și pentru echipa națională. Nu îl vrem împrumut, pentru că Standard dorește să-l vândă.

A fost o discuție între Dan Șucu și domnul Becali pentru Edjouma, dar nu se pune problema să-l cumpărăm. Cei de la Steaua nu doresc să vândă jucători către noi, eu vă spun ce s-a discutat.

Avem mai multe discuții cu mai mulți jucători, avem ținte de rezervă, suntem abia la începutul discuțiilor. Mai sunt și alți jucători de care ne vom despărți. Unii sunt la final de contract, iar alții îi veți mai vedea pe parcurs.

Noi am vrut neapărat ca jucătorii să vină înaintea primului cantonament. Le-am spus jucătorilor de care suntem interesați că au un timp limitat de a răspunde, în caz contrar, ne vom reorienta spre alții”, a .

„Avem un singur jucător pe care n-am reușit să-l luăm. Nu există frustrare, pentru că am avut mereu un backup și suntem mulțumiți de ce am făcut. Am abandonat acea pistă, e un jucător din campionat, însă nu e corect față de el și de clubul lui să dezvălui cine este.

Noi am avut în plan să aducem în jur de 6 jucători, dar depinde și de plecări, se poate mări lista dacă sunt mai multe plecări decât ne așteptăm. Avem oferte de vânzare pentru unii jucători.

Rareș Ilie, din punctul nostru de vedere, va avea mereu ușa deschisă aici, atât timp cât cei de la Nice nu îl includ în lot și vor să îl împrumute, el reprezintă o opțiune pentru noi”, a mai spus Victor Angelescu.