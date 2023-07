Cristi Balaj, mândru de economiile făcute de CFR Cluj: “Nu e normal să aducă patronul bani de acasă pentru mofturi”

Președintele clujenilor consideră că patronul nu trebuie să aducă în fiecare sezon bani de acasă pentru a finanța clubul și „mofturile” antrenorilor, fiind de părere că o strategie chibzuită este cea care va garanta succesul echipei.

Cristi Balaj, mândru de economiile făcute de CFR Cluj

Cristi Balaj este mândru de , vorbind și despre meciul pe care echipa sa îl va disputa împotriva lui Adana Demirspor, în turul doi preliminar Conference League: „Avem un adversar care se luptă pentru câștigarea campionatului în Turcia, dar sunt optimist, am încredere în jucători.

Preocuparea noastră e să avem un lot echilibrat, am făcut două transferuri în partea defensivă, pentru că am primit prea multe goluri sezonul trecut. N-am cum să nu fiu optimist, pentru că așa m-am născut, m-am bătut mereu pentru locul întâi”.

„Nu s-a pus problema să plec de la CFR, mă simt foarte bine aici. Patronul are o putere mare financiară, poate să țină și clubul nostru și Universitatea Cluj, doar că nu cred că vrea acest lucru și nici regulamentul nu permite acest lucru.

Totuși, nu e normal să vină cineva de acasă și să aducă bani pentru a susține mofturile cuiva. Nu e ușor să te rogi mereu de patron să subvenționeze toate aceste tranferuri”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

„De la 530.000 de euro din salarii, am ajuns la 350.000 de euro!”

„De la 530.000 de euro din salarii, am ajuns la 350.000 de euro și mai reducem! E greu să păstrăm valoare și să țintim și performanța și ceea ce nu apreciază lumea e această reducere a cheltuielilor pe care le-am făcut.

Alături de colegii mei am reușit acest lucru, fără a destabiliza lotul. Suntem consecvenți, nu puteam să votăm altceva decât ce am spus de-a lungul timpului. Dacă nu ar fi fost această regulă, sunt convins că rezultatele echipei naționale de tineret ar fi fost mai dezastruoase decât acum”, a .

„Ne-am dori să existe o regulă specială pentru jucătorii U21, dar să nu fie o obligație, ci o încurajare, cum se întâmplă și în alte campionate, cum e în Ungaria. Dacă nu ar fi fost o obligativitate, ci ar fi fost o încurajare, probabil că nu am fi folosit jucători U21 în meciurile importante, dar am fi revenit ulterior și am fi folosit jucători U21.

Să nu ne ascundem și să spunem răspicat că toate sporturile de la noi sunt susținute din bani publici. Ori dacă există reguli speciale pentru aceste sporturi și ne bucurăm când ne cântă imnul, de ce nu ar exista posibilitatea susținerii și fotbalului privind academiile. Noi îl avem pe Filip, Otto Hindrich. Bîrligea, Fica și Petrila au depășit”, a mai spus președintele lui CFR Cluj.