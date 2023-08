Bergodi, dezamăgit de jucători: “Stadion greu pentru unii dintre ei!”. Săgeți spre Mutu!

Ploeiști, scor 2-0. R ale jucătorilor lui Cristiano Bergodi. Italianul spune că unii dintre jucători nu rezistă la presiunea Giuleștiului și a amintit că Mutu a fost omul care a făcut strategia din vară.

Concluziile lui Bergodi

Cristiano Bergodi a analizat rezultatul partidei, spunând că jucătorii resimt presiunea tribunei. Italianul crede că este greu pentru jucători să joace în Giulești, mai ales după acest start greu de sezon.

”Se pare că băieții simt o presiune. Am văzut greșeli individuale, fără minte limpede în careu. Chiar dacă nu am făcut un meci reușit, am avut ocazii, cu Marko. Sunt și eu surprins, nu pentru că am schimbat jucătorii, toți se antrenează. Presiunea asta… e un stadion greu pentru unii jucători.

Golul dat din faza fixă ne-a tăiat picioarele. Am încercat după, dar a intrat presiunea, dar am ieșit bulversați. Sunt surprins, credeam că puteam să facem un meci bun, dar presiunea ne-a apăsat. Ce să spunem de suporterii, presiunea e normală.

Am încercat să împingem jocul în stânga, cei care au jucat acolo s-au comportat bine. Am făcut prea puține, trebuie să vorbim cu băieții, să le dăm moral. Trebuie să le dăm încredere, să schimbăm ceva, sunt probleme.

Eu nu simt presiune, știu că am ajuns la o echipă de tradiție în România. Când nu sunt rezultate, normal că e presiune, dar eu sunt un om echilibrat. Eu nu merg pe teren, jucătorii simt presiunea. Eu îi ajut, dar pot să mai greșesc. Îi ajut prin experiența mea, prin ce știu. După ce ne-au dat gol, totul s-a dus.

(n.r. E presiune pe dumneavoastră?) Trebuie să vorbiți cu conducătorii. Meseria antrenorului trebuie făcută cu pasiune, cu inimă. Am 58 de ani, am trecut prin momente dificile, nu e problemă pentru mine. Îmi pare rău pentru băieți, i-am văzut distruși din punct de vedere moral. Nu am făcut eu cantonamentul, nu am făcut eu echipa, dar asta nu e o scuză.

Am început sezonul, am venit cu trei zile înainte. Credeam că lucrurile pot fi mai bune. E o lună jumate de când sunt aici, credeam că poate fi mai bine. E criză, dar vom vedea cu băieții. (n.r. S-a întâmplat ceva cu Braun?) Nu știu de Braun, cred că azi a fost cel mai bun de pe teren. Nu știu ce s-a întâmplat, a jucat bine pe stânga, cu Petrila. S-a dăruit. Nu e o problemă la Braun”, a spus Cristiano Bergodi, după meciul cu Petrolul.

Dugandzic nu înțelege ce se întâmplă

Marko Dugandzic, golgheterul sezonului precedent din SuperLiga, spune că echipa sa a ratat foarte mult și că nu are explicații pentru forma proastă pe care o traversează el și colegii lui.

”Nu știu ce să zic. Două autogoluri, trei autogoluri în două meciuri. Am ratat foarte multe. Și eu am ratat, nu a fost ziua mea. Cred că dacă am fi jucat trei zile, tot n-am fi marcat, a fost un meci de acest tip.

Nu am nicio explicație. Dacă aș avea, am putea să rezolvăm lucrurile. Am încasat golurile, nu știm cum să revenim. Am încercat, am făcut totul, dar… Nu am explicații. E o criză, avem o victorie în cinci meciuri. Rapidul este un club mare și avem obiective importante”, a declarat Marko Dugandzic.