Bernd Storck nu renunță la Europa după CFR Cluj – Sepsi 2-1: „Trebuie să ne recuperăm!“. Acuzele lui Ciobotariu

Sepsi Sfântu Gheorghe și CFR Cluj s-au întâlnit în Ardeal astăzi, 28 aprilie, unde . Rămași în nouă jucători pentru a doua repriză, trupa din Covasna s-a aparat eroic, dar a căzut la ultimele faze.

Bernd Storck, cu gândul la meciul viitor

Bernd Storck, antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe a fost rezervat în declarații, spunând doar lucruri actuale. Germanul a spus că jucătorii sunt obosiți, iar focusul este pe următorul meci al trupei din Covasna. Patronul lui Sepsi, .

„Întâi trebuie să ne recuperăm, după să vedem posibilitățile. Avem două cartonașe roșii, să vedem cum manageriem situația, avem jucători accidentați, trebuie să găsesc soluție, dar ne vom recupera și vom juca iar vineri.

Trebuie să luăm meci cu meci, mergem acasă, ne recuperăm, găsim soluții pentru următorul meci. Jucătorii sunt foarte foarte obosiți, vom vedea. Am reușit multe, am întâlnit o echipa bună pe teren. Am muncit mult să scoatem un rezultat bun, dar trebuie să vedem ce se va întâmpla în meciul viitor.

Nu discut despre acest subiect (n.r. despre bugetul mic al lui Sepsi), vorbesc doar despre acest joc fantastic pentru echipa mea. Trebuie să vorbim doar despre el, să vorbim intern cu managementul să vedem ce putem face pentru viitor“, a spus antrenorul lui Sepsi, Bernd Storck.

Denis Ciobotariu acuză arbitrajul

Denis Ciobotariu a acuzat arbitrajul din CFR Cluj – Sepsi Sfântu Gheorghe, unde consideră că Oroian a fost eliminat eronat. Fundașul spune că Varga ar fi trebuit să ia cartonașul galben, după seria de faulturi în lanț a covăsnenilor.

„Kevin Varga l-a faultat, nu Oroian. Dacă nu, îmi cer scuze, dar eu așa știu. O să se vadă pe reluări, ne-am obișnuit, nu e ceva nou pentru noi. Noi tratăm fiecare meci cu seriozitate, am demonstrat-o cu FCSB și cu alte echipe. Am scos puncte cât am putut, încă ne luptăm pentru un loc de Conference. Ne luptăm până la final și facem tot ce ne stă în puteri pentru a lua puncte.

Cred că este de aplaudat evoluția colectivă, toată lumea a alergat de 3 ori mai mult. Cu toții am avut spirit bun, probabil de aia nu intră mingea CFR-ului în poartă. N-a fost să fie, ultimul minut am avut ghinion, poate un pic de șansă.. Este intr-adevăr un punct bun de remarcat că am avut cu toții acest spirit, am arătat că puteam și în nouă jucători.

Cred că asta este statutul echipei deocamdată, realitatea în care trăim. Rapid investește 5 milioane. Probabil este normal cumva, cred că asta ar fi un factor. Cum am zis, noi care suntem ne facem treaba destul de bine.

Suntem o echipa omogenă, e un atuu pentru noi și de aia am arătat că ne batem cu cele mai puternice echipe și e forța noastră, de omogenitate și de grup“, a spus Denis Ciobotariu după meciul cu CFR Cluj.