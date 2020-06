Betty Salam, reacție dură la adresa celor care îi acuză tatăl că și-a bătut soția: „Nu mai judecați dacă nu cunoașteți adevărul”

Betty Salam sare în apărarea tatălui său după ce familia Fănicăi, fosta parteneră de viață a manelistului, a lansat o serie de acuzații dure la adresa acestuia, chiar în ziua în care s-au împlinit 11 ani de când femeia a trecut în neființă, răpusă de o boală nemiloasă. Într-un interviu acordat recent, tânăra neagă vehement toate afirmațiile conform cărora Florin Salam ar fi avut un comportament violent față de mama sa și îi îndeamnă pe cei care „nu cunosc adevărul” să se abțină de la comentarii pe marginea acestui subiect.

Betty Salam îi contrazice pe rudele Fănicăi și susține că tatăl său nu era violent cu fosta soție

„Nu este nimic adevărat din ce se spune. Tatăl meu este un om foarte ocupat. Muncește de la vârsta de 15 ani. El nu are timp să stea nici la un film

Spun din suflet și sincer, că nu are timp de absolut nimic și uite că așa și-a făcut totuși timp de noi. Ne-a crescut, ne-a dat o educație frumoasă și am învățat tot ce-i mai bun de la el. Nu mai judecați dacă nu cunoașteți adevărul”, a declarat Betty Salam.

În 2007, Florin Salam s-a căsătorit cu Ştefania, femeia care i-a fost alături vreme de 12 ani, iar nunta a avut loc în Antalya, departe de ochii curioșilor, nași fiind nimeni alții decât Adrian Minune și partenera sa de viață. Din dragostea lor au luat naștere doi copii superbi și părea că vor fi fericiți până la adânci bătrâneți. Din păcate, soarta avea să le dea o lovitură cruntă doi ani mai târziu, când Fănica, așa cum își alinta manelistul fosta soție, s-a stins din viață la doar 27 de ani, ca urmare a unei crize hepatice.

La acea vreme, toată lumea căuta de zor un donator, însă ciroza galopantă i-a măcinat trupul firav, iar tânăra de doar 27 de ani a făcut septicemie, apoi blocaj renal. Doctorii care au operat-o i-au găsit în abdomen o pungă cu puroi de două kilograme. A plecat fără ca marea ei iubire să afle că era infectată cu virusul hepatitei C.

Rudele Fănicăi susțin că manelistul obișnuia să se comporte violent

„El era orgolios, ceva de spuneai de soră-sa sau de mă-sa sau de ta-su o bătea, o spărgea cu bătaia! Mama îi spune în dimineața aia: Florine, uite care e treaba, trebuia să merg la medic cu ea de două săptămâni și nu merge.

Știți ce a spus Regele Florin Salam de prințesa lui, Fănica? Auziți, aveți grijă voi, banii sunt în seif, duceți-va și faceți.-o bine. Exact așa a spus. A spus aşa: am banii în seif, luați toți banii, faceți-o bine! Că dacă nu o faceți bine, eu voi plânge o zi, două, trei, dar voi o să plângeți toată viața! O să aveți rană în piept.

Sora sa m-a amenințat, are un bărbat foarte puternic, îl știe toată lumea pe Fabian, bărbatul lui Nuţi. Am chemat Poliția când am auzit că mă amenință. A, tu mă ameninți. A spus să am grijă de mine să nu rămân în cărucior”, au declarat mama și fratele Fănicăi pentru Antena Stars.

Totodată, femeia și-a condamnat fostul ginere pentru faptul că nu a mai vizitat de mai bine de șapte ani mormântul femeii care i-a fost parteneră de viață de mai bine de șapte, dar și pentru că ar încerca să ascundă adevăratul motiv al decesului.

„De 7 ani n-a mai trecut pe acolo, de la parastasul de 7 ani. Sunt mamă de copil. Copiii au mai mers, o dată pe săptămână merg cu noi, miercurea sau duminica. Florin nu vine cu noi. În altă parte se poate duce, îl înțeleg, cântă, dar de Paște nu putea să-i ducă lumină? De Crăciun, de ziua ei…De 7 ani nu a putut să treacă?

Sunt multe probleme de când a murit fata mea, dar au fost copiii mici. Nu mai pot să suport, el a făcut ce a făcut. L-am mai chemat la parastase, a zis că vine, nu a venit. Nu am avut ce să-i fac. Cântă ca să-l ia lumea în brațe, nu-l doare cum mă doare pe mine, vrea doar să fie aplaudat, dar când o să știe lumea n-o să-l mai aplaude. Când o să înceapă lumea să știe, nimic nu o să mai fie la fel. Am rezistat prea mult, nu mai pot, am tăcut pentru copiii”, a mai spus Aurelia, mama primei soții a manelistului.