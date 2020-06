Scandalul de proporții între Florin Salam și familia fostei soții. Acuzații extrem de grave: “O spărgea cu bătaia!”

Familia Fănicăi în scandal cu Florin Salam. Fosta soacră și fratele Ștefaniei fac declarații cutremurătoare, extrem de grave, despre prima căsnicie a celebrului manelist.

Scandal de proporții între Florin Salam și famila Fănicăi

La 11 ani de la moartea Ștefaniei, familia acestea face dezvăluiri cutremurătoare despre căsnicia pe care femeia a avut-o cu Florin Salam. Unul dintre cele mai negre episoade pentru mama și fratele Fănicăi s-a petrecut exact în ziua decesului.

Mama îi spune în dimineața aia: Florine, uite care e treaba, trebuia să merg la medic cu ea de două săptămâni și nu merge. Știți ce a spus Regele Florin Salam de prințesa lui, Fănica?

Auziți, aveți grijă voi, banii sunt în seif, duceți-vă și faceți-o bine. Exact așa a spus. A spus aşa: am banii în seif, luați toți banii, faceți-o bine! Că dacă nu o faceți bine, eu voi plânge o zi, două, trei, dar voi o să plângeți toată viața! O să aveți rană în piept!”, a declarat fratele Ștefaniei la Antena Stars.

Căsnicie cu bătăi și violențe verbale

Florin Salam a declarat în repetate rânduri că și-a iubit soția nemărginit și, dacă ar fi avut ce să facă pentru a-i salva viața, ar fi făcut orice. Însă, problemele pe care le aveau în familie au ieșit la iveală abia acum.

„El era orgolios, ceva de spuneai de soră-sa sau de mă-sa sau de ta-su o bătea, o spărgea cu bătaia!”

Mai mult, fratele Ștefaniei ar fi fost amenințat de sora lui Florin Salam, care era măritată cu un bărbat de temut, extrem de pueternic, Fabian.

„Sora sa m-a amenințat, are un bărbat foarte puternic, îl știe toată lumea pe Fabian, bărbatul lui Nuţi. Am chemat Poliția când am auzit că mă amenință. A, tu mă ameninți. A spus să am grijă de mine să nu rămân în cărucior”, a mai declarat bărbatul.