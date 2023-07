Bianca Andreescu, mesaj în română pentru Simona Halep: „Îți țin pumnii”

Bianca Andreescu nu e indiferentă la și i-a transmis un mesaj superb direct de la Wimbledon, unde s-a calificat în turul doi.

Bianca Andreescu, alături de Simona Halep: „Sper că o să fii pe teren în curând”

Bianca Andreescu nu s-a ferit să vorbească despre situația în care se află Simona Halep: „E păcat ce se întâmplă pentru ea. Are o carieră foarte frumoasă și știu că vrea să revină.

ADVERTISEMENT

Și cred că o să revină, am încredere în ea. Da, îți țin pumnii, Simona. Sper că o să fii pe teren în curând”, au fost cuvintele emoționante transmise în limba română.

Canadianca a vorbit despre meciul din runda inaugurală cu unguroaica Anna Bondar, în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-2: „Cred că am jucat destul de bine. În primul set am făcut ceea ce trebuia să fac, dar pe iarbă este cam greu dacă nu poți să-ți ți serviciul și în al doilea set mi-am pierdut serviciul de două ori și ea l-a câștigat. În setul 3 am luptat până la sfârșit și asta m-a ajutat azi”, a spus jucătoarea de origine română, la .

ADVERTISEMENT

Bianca Andreescu crede că poate produce surpiza la Wimbledon

Andreescu rămâne optimistă că va reuși un parcurs bun la All England Club: „N-am jucat așa de bine pe iarbă anul ăsta, dar acum avem un alt turneu, Wimbledon. Cred că pot să mă descurc foarte bine dacă dau 100% și rămân concentrată”.

Câștigătoarea de la US Open se gândește deja la următarea parte a sezonului: „Apoi urmează sezonul din America și Canada și voi fi pe suprafața mea favorită și voi fi foarte fericită să mă întorc pe hard. Mulțumesc foarte mult pentru susținere. Vă iubesc foarte mult!”.

ADVERTISEMENT

Alize Cornet a lăudat-o și ea pe Simona Halep: „Este una dintre cele mai bune jucătoare pe zgură din toate timpurile”

și și-a adus aminte de meciurile împotriva fostului număr unu mondial: „Victoria în fața Simonei e cu mult mai importantă pentru mine, să înving o jucătoare pe care o admir și care a fost în Top 10 atât de multă vreme, chiar dacă nu mai este între primele zece jucătoare ale lumii, în trei seturi într-o căldură tipică australiană. A fost minunat.

Am jucat foarte bine atunci, nu a fost o victorie din întâmplare. Am avut tactica potrivită, intențiile potrivite în momentele potrivite.

Simona este una dintre cele mai bune jucătoare pe zgură din toate timpurile, a trebuit să sap adânc și să fiu curajoasă. Halep nu mai era Top 10? Dar o victorie în fața ei are mereu o valoare imensă, e ca o victorie de Top 10”.