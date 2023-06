Bianca Brad, apariție răvășitoare la un eveniment monden, la 7 ani de când a fost diagnosticată cu cancer. Cine este bărbatul care a însoțit-o: „Am prins aripi”

Bianca Brad a trecut prin schimbări dramatice. În urmă cu șapte ani a început lupta cu nemilosul cancer și a stat departe de lumina reflectoarelor. Dar acum este pregătită să ia viața de la capăt și să participe la un eveniment monden.

Bianca Brad a luat viața de la capăt după ce a fost diagnosticată cu cancer

Bianca Brad a fost recunoscută ca una dintre cele mai frumoase femei din România. A câștigat titlul de Miss și avea toată lume la picioare, însă viața nu a fost atât de blândă cu ea , iar în urmă cu șapte ani

ADVERTISEMENT

Asta a determinat-o să se retragă din lumea mondenă și să se concentreze pe tratament. Recent, însă, Bianca Brad și-a făcut apariția la un eveniment și a mărturisit că se simte bine. „Sunt bine și sunt uimită de câtă lume este.

Eu nu am mai fost demult la un eveniment monden, pentru că am stat retrasă o perioadă lungă de timp și sunt foarte curioasă ce se întâmplă. Aveam altceva de făcut foarte important. Aveam un proiect. De câte ori eram întrebată ce proiecte am, spuneam că lucrez la un proiect foarte, foarte mare și foarte important și o să vorbesc despre el când se va putea.

ADVERTISEMENT

Și am vorbit, într-adevăr, după șase ani, iar acum starea îmi permite și timpul să reapar și să mă reintegrez într-o formă nouă, renăscută. Am prins aripi”, a declarat Bianca Brad pentru

Totodată, vedeta nu a venit singură, ci însoțită de un bărbat. Este vorba, de fapt, despre fratele său, care este stabilit în Germania de mai mulți ani. „El nu locuiește în România și am profitat de ocazie să îl iau cu mine. Sunt foarte mândră de el și îl iubesc foarte tare”, a povestit Bianca Brad.

ADVERTISEMENT

Vedeta a strălucit într-o ținută roșie

Bianca Brad a vorbit și despre fiul său, care a rămas acasă să învețe pentru examene. De altfel, a dezvăluit că nu l-a invitat la eveniment deoarece nu crede că ar fi fost pe placul său, însă are în plan să o facă pe viitor.

Până să fie văzută la brațul băiatului său, Bianca Brad a strălucit într-o ținută roșie ca focul. „Este o ținută Kinga Varga. Ea mi-a făcut-o și da, ‘lady în red’. Roșu întotdeauna a fost o culoare frumoasă. Îmi place și cred că mi se potrivește. Nu am ales-o cu un scop anume decât că este o culoare frumoasă care… cred că îmi stă bine. Nu?”, a afirmat vedeta.

ADVERTISEMENT

Bianca Brad și-a asortat, de asemenea, și bijuteriile: „Este pur și simplu un set cu rubin roșu, dar poate aici, cruciulița și Maica Domnului… pentru protecție și credință”, a explicat vedeta despre accesoriile alese.