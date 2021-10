Bianca Comănici, față în față cu Livian și cu Nelson Pop, la tribunal: ”S-a stricat tot”

cere judecătorilor daune morale din partea lui Nelson Pop după ce acesta, în stilul caracteristic, a făcut-o praf în mediul online după ce relația cu Livian a fostei concurente de la Puterea Dragostei a încetat.

Bianca Comănici vrea daune morale de tatăl fostului iubit

Conform declarațiilor pe care le-a făcut în emisiunea în Oglindă prezentată pe canalul de Youtube TheXclusive de Mihai Ghiță, Bianca Comănici și-ar dori ca procesul cu nelson Pop să se termine cu victoria ei și judecătorii să îi acorde danele morale pe care le-ar merita.

”Noi (Bianca Comănici și Livian, n. red.) eram despărțiți din august, eram liberă, puteam să fac ce vreau și pentru el se numește tot înșelat și nu a putut să treacă peste. Atunci au venit toate discuțiile lui din online, în care mă judeca, mă blama, pe care ulterior le-a șters. A fost un fel de răzbunare din partea lui.(…)

A început să vorbească despre mine pe youtube, să spună îl înșelam, că am fost cu X, cu Y și am considerat că a trebuit să merg la un avocat. Primul proces l-am pierdut, pentru că am vrut să se termine repede. Mi-am dorit să nu mai vorbească deloc despre mine. Și un proces pentru tatăl lui unde am solicitat daune morale.”, a explicat Bianca Comănici în emisiunea online În oglindă, cu Mihai Ghiță.

Imaginea Biancăi Comănici, terfelită de Nelson Pop?

Bianca Comănici susține că Nelson Pop, tatăl fostului ei iubit de la Puterea Dragostei, Livian, i-ar fi terfelit imaginea, episoadele în care acesta povestea, tuturor, cu lux de amănunte, imaginile care circulau în mediul online și care o arătau pe brunetă în mijlocul unor acte intime deranjând-o de vedetă.

”Sunt pregătită. Sper ca lucrurile să se rezolve și să terminăm. Vreau ca lucrurile să fie clarificate, pentru că în acești aproape 2 ani, în care tatăl lui m-a făcut în toate felurile posibile, imaginea mea a avut de suferit. Nu le port pică, nu îi urăsc. Las legea să se ocupe de tot și să se facă dreptate.

Nu este el în măsură să-mi judece trecutul și mai ales în această manieră agresivă, umilitoare și jignitoare. Din această cauză, eu am pierdut multe colaborări, pentru că mulți oameni au crezut ceea ce ei au spus”, a declarat Bianca Comănici pentru .

Procesul în care și Nelson Pop se judecă și în care vedeta care, în trecut, a făcut videochat, cere daune morale pentru că i-ar fi fost terfelită imaginea îi va aduce pe cei doi, față în față, pe 8 noiembrie, la Judecătoria Cluj.

Bianca Comănici și Livian, despărțire cu scandal

De altfel, Bianca Comănici l-a dat în judecată și pe fostul ei iubit, după despărțire, dar procesul cu Livian l-a pierdut, iar acum susține că, de fapt, și-ar fi dorit să rămână amică cu partenerul alături de care a câștigat cel de-al doilea sezon de la Puterea Dragostei.

”Din prea multă dragoste cred că s-a ajuns aici, fiindcă eu nu am acceptat că s-a terminat între noi doi și am insistat până s-a stricat tot. Cred că din vina mea. Eu știu că e din vina mea. Nu puteam să-l uit, plângeam în fiecare zi, mă simțeam nefericită. Eram dependentă să vorbesc cu el și aș fi renunțat la tot pentru el. Nu-l urăsc, nu-mi este indiferent, nu am cum să-l judec, pentru că și eu am greșit față de el. (…)

Îmi pare rău că nu a avut încredere în mine! Puteam termina în relații ok, puteam să fi rămas chiar prieteni. Sper să fie o lecție pentru mine, cât și pentru el ceea ce s-a întâmplat. Amândoi am reacționat din impuls, fără să gândim prea mult și am ajuns într-o situație neplăcută. Lumea trebuia să rămână doar cu imaginea relației noastre frumoase și să nu asiste la aceste răfuieli. Oricum, e dureros și pentru mine și sunt sigură că și pentru el”, a mai spus Bianca Comănici pentru sursa citată.