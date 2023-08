Bianca Drăgușanu, declarații în stil Șoșoacă: ”Îl iubesc pe Putin”

Bianca Drăgușanu a fost dintotdeauna o femeie asumată, care a spus lucrurilor pe nume. Chiar dacă asta a însemnat, de multe ori, să provoace controverse uriașe. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa blondină a făcut declarații fără precedent, la care nimeni nu se aștepta. În plus, vedeta a vorbit și despre mentalitatea oamenilor din anumite țări, cu care nu este de acord.

Bianca Drăgușanu, tranșantă: “Sunt îndoctrinați”

Îndrăgita prezentatoare a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre lucrurile care o deranjează la alte popoare. Împătimită a vacanțelor, Bianca spune că nu ar merge niciodată în Egipt. Iar asta din pricina mentalității oamenilor de acolo. Bianca spune că evită să viziteze țări unde oamenii gândesc într-un anumit fel.

“Îmi place să merg și să vizitez diverse obiective, dar depinde în ce țară mă duc. Spre exemplu, în Italia, la Milano, am văzut de 100 de ori totul. Acum merg doar pentru shopping.

În Thailanda, am văzut tot felul de obiective, îmi place și chestia asta. Dar nu îmi place să mă plictisesc. Dacă ar fi să mă gândesc la o țară unde nu am fost, dar nici nu aș vrea să merg, e Egiptul.

Sora mea s-a întors de curând de acolo și a spus că e ceva rău de tot. Oamenii se uită urât la femei, femeile sunt considerate niște obiecte. Eu nu suport lucrurile astea.

Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta și prostia oamenilor, în general. Sunt îndoctrinați. În alte țări se venerează vaca, iar aici femeia e considerată obiect”, a spus Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

Bianca Drăgușanu, declarații șoc. “Eu îl iubesc pe Putin. El nu dansează pe tocuri”

Celebra blondină a continuat declarațiile și am aflat o noutate. Bianca Drăgușanu a spus că este fana lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, vedeta spune că de fiecare dată își asumă orice declarație și afirmație. În plus, pe lângă admirația pe care i-o poartă președintelui rus, Bianca ne-a povestit mai multe și despre obsesia pentru shopping.

“Eu țin în general cu dreptatea. Dacă mă întreabă cineva dacă țin cu Putin sau cu Zelensky, o să spun că îl iubesc pe Putin. E foarte șmecher. Putin nu dansează pe tocuri, ca Zelensky. Eu îmi asum ce spun întotdeauna. La fel cum îmi asum și tot ceea ce fac.

Mă mai judecă lumea, dar eu sunt sinceră și recunosc. Recunosc că sunt și obsedată de cumpărături. Eu dacă merg undeva, trebuie să fac shopping. Chiar și în vacanță, dacă sunt pe o insulă și nu am ce să cumpăr, fac shopping online. Apoi când vin acasă, am foarte multe colete care mă așteaptă la ușă.

Eu vara asta nu am fost plecată nicăieri. Ultima mea vacanță a fost prin martie, cam așa. Asta este situația, mie nu îmi place să merg singură. Voi pleca, mai încolo. Nu am fost eu plecata din țară, dar am rupt shopping-ul online”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Sala de fitness, cea mai bună prietenă a Biancăi Drăgușanu: “Ador febra musculară”

Știm cu toții că vedeta este o persoană foarte activă și nu suportă să stea degeaba. Blondina ne-a povestit că are spiritul antreprenorial extrem de dezvoltat, iar fiecare vacanță o transformă într-un câștig.

Mai mult decât atât, . Iar Bianca lucrează aproape zilnic la sală, unde trebuie neapărat să bifeze și câteva poze, pentru ca ziua să fie perfectă.

“Produsele pe care eu le promovez le iau după mine oriunde mă duc. Orice vacanță o transform într-un câștig și profit de lucrurile acestea. Și dacă promovez un parfum, o fac pentru că îmi place acel parfum. Mie îmi plac parfumurile florale, fresh. Nu îmi plac parfumurile orientale, grele.

Am acum unul mișto, cu particule din aur și persistă foarte bine. Eu am parfumuri de brand, care mi se pare că după 2-3 ore, nu le mai simt mirosul. Eu atunci când plec undeva, hotelul trebuie să aibă sală de fitness. Nu suport să mă plictisesc și trebuie să fac mereu ceva. Dacă nu are hotelul sală de sport, improvizez. Că dacă vrei să faci sport și să fii un om activ, o faci oriunde.

Pentru mine, o zi în care am mers la sală și , e ca și când nu am fost. Eu trebuie să fac o poză, un tiktok, să marchez de fiecare dată lucrurile astea. Eu merg săptămânal la sală, doar dacă am probleme nu mă duc.

Am fost răcită 2 săptămâni de la aerul condiționat și nu am fost, abia așteptam să mă întorc. Eu iubesc să fac febră musculară, înseamnă că ceea ce am făcut, am făcut bine. Corpul îți dă semne că ce ai făcut va da roade”, a mai declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.