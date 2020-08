Bianca Drăgușanu, drama din spatele zâmbetului perfect! A fost snopită în bătaie, dusă la spital aproape în comă. Trecutul zgomotos al vedetei

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai frumoase vedete din showbiz, este invidiată de multe femei pentru viața pe care o are, însă ca să ajungă aici a trecut prin multe.

Iubita lui Alex Bodi a avut o viață destul de agitată înainte să devină diva din zilele noastre. Ea a avut mai multe relații controversate cu diferiți bărbați din județul Gorj, ea fiind de loc din Călan, Hunedoara.

Trecutul zgomotos pe care puțini îl știu este că blonda a fost chiar la un pas de comă după ce a fost snopită în bătaie de fostul ei iubit, Coco Păun, care a lovit-o atât de rău încât aproape că a băgat-o în comă.

Bianca Drăgușanu, drama din spatele zâmbetului perfect

Deși viața ei amoroasă nu este nici acum perfectă, căci a avut episoade de violență inclusiv cu Alex Bodi, care în ultima vreme o plimbă numai pe la Monaco, pe Coasta de Azur și o duce doar cu avionul privat peste tot în lume.

În trecut, pe când avea 22 ani și nu era la fel de curajoasă ca acum, fosta iubită a lui Botezatu și ex soția lui Victor Slav a avut o relație cu un interlop din Târgu Jiu, care o sechestra și o bătea până nu mai știa nici cum o cheamă. La un moment dat, unul dintre episoadele violente aproape că a băgat-o în comă pe blondă și a ajuns la spital cu răni grave.

Bianca Drăgușanu poartă și acum urmele violențelor din acea perioadă, deoarece picioarele sunt efectiv cu traumatisme care nu pot trece fără operații severe. Pentru a masca aceste urme de vânătăi, diva se dă cu fond de ten pe glezne.

„ Ajunsese să nu se mai poată controla. Era foarte gelos, iar atunci când făcea câte o criză, venea şi o lua cu forţa de acasă. Odată a răpit-o din faţa blocului, îmbrăcată doar în pijamale. Altădată i-a furat câinele şi a ameninţat că i-l va omorî dacă nu face ceea ce spune el. Bătăile erau la ordinea zilei, însă, la un moment dat, prin 2004, a lovit-o până nu s-a mai mişcat. A ajuns la spital în comă. În plus, ea suferise un accident la un picior, iar prietenul ei a lovit-o chiar peste rană. A avut un hematom mare, care apoi s-a infectat. A fost groaznic pentru ea, mai ales că doctorii i-au spus, chiar de ziua ei, că s-ar putea să-i fie amputat unul dintre picioare.”, spunea o sursă din anturajul vedetei pentru Libertatea.ro, în 2011.

Mărturiile dureroase ale blondei

„Mi-a rupt picioarele si m-a lovit in locul în care pe mine ma doare cel mai tare. Mi-a rupt tibia, mi-a rupt piciorul. De ziua mea s-a intamplat asta. Am plecat de la el fara sa-i spun, m-a prins si s-a intamplat sa ma bata pe strada. M-am gandit ca singurul mod de a scapa de el era sa ma sinucid. Ma punea in genunchi, pentru ca spunea ca in fata lui ca eu sunt vinovata, ca l-am adus in stare sa ma loveasca. Ma ducea la manastiri, ma lasa acolo mai multe zile, le platea pe maicute sa ma ajute sa-mi revin (…) Aveam un cheag de sange de marimea unei paini.”, povestea Bianca Dragusanu, în 2013, la TV.

O viață ca în filme alături de Bodi, după ce a învinețit-o

Bianca Drăgușanu este o femeie care cu siguranță poate duce multe, căci a trecut prin experiențe pe car alte femei nu le-ar fi suportat. Acum, ea postează imagini cu ea pe Instagram din cele mai exclusiviste locuri. În aceste locații de lux o duce Alex Bodi, care, la rândul său, i-a aplicat câteva corecții blondei.

Ultima ceartă dintre ei care a culminat cu divorțul după o lună de mariaj s-a lăsat cu fața vedetei plină de vânătăi.

„ Poza respectivă, care a fost ieri pe rețelele de socializare este făcută în 3 decembrie 2019. Noi urma să divorțăm pe 3 decembrie 2019, dar când trebuia să ne prezentăm la proces, la a doua înfățișare, ne-am împăcat înainte și ea venise după mine în Viena. Deci incidentul a avut loc anul trecut în Viena.

Da, într-adevăr, noi am avut o ceartă atunci în mașină. Eu o duceam la aeroport și ea a început să mă înjure, să mă jignească, să țipe și a vrut să sară din mașină în mers. Mi-a aruncat telefonul pe geam și atunci… da, într-adevăr am lovit-o. Dar am lovit-o cu palma, nu cum a zis ea cu pumnul. Păi n-am cum să te lovesc eu vreodată în viața mea pe tine cu pumnul că nu o să te repare nici cinci doctori, i-am zis-o clar. Și, într-adevăr, s-a învinețit”, spunea Alex Bodi la Antena Stars.