Bianca Drăgușanu, gest deplasat pe Instagram? Și-a pupat fetița pe gură

Bianca Drăgușanu și-a manifestat afecțiunea pentru fiica ei printr-un gest deplasat și a postat un clip video pe contul de Instagram, unde a pupat-o pe gură pe micuța Sofia, în vârstă de patru ani și jumătate.

Diva este foarte ocupată în viața de zi cu zi, dar întotdeauna își găsește loc în program pentru a petree timp de calitate cu fetița ei și a lui Victor Slav. Cele două s-au distrat și au savurat câte o înghețată, așa cum se poate vedea și în imaginile făcute publice de către vedetă.

Fosta prezentatoare de la Kanal D este mai fericită ca niciodată, după cum a declarat de mai multe ori. Deși anul trecut a avut o mare încărcătură emoțională pentru Bianca Drăgușanu, acum este bine și se bucură de persoanele dragi din viața ei.

Bianca Drăgușanu, gest de afecțiune pentru fetița ei. Cum s-a filmat alături de Sofia

Bianca Drăgușanu a vrut să-i arate fiicei sale cât de mult o iubește, așa că a recurs la un gest pe care îl fac mulți părinți. Blondina a publicat un cliip video pe InstaStory în care o pupă pe Sofia pe gură, arătându-le urmăritorilor cum petrec cele două timpul împreună.

Cu câte o înghețată în mână, deși temperaturile de afară sunt destul de scăzute, Bianca Drăgușanu și fiica ei s-au bucurat una de prezența celeilalte.

Nu este singura vedetă care a făcut publice astfel de ipostaze cu copilul ei. Anda Adam, George Burcea, Antonia și Alex Velea sunt doar câteva dintre persoanele publice care au recurs la astfel de gesturi. De asemenea, Victoria și David Beckam au făcut asta, fiind acuzați de fani că gestul nu esste adecvt pentru un copil.

Potrivit psihologilor, sărutul pe gură din partea păronților poate fi destul de confuz pentru un copil, chiar dacă are o vârstă fragedă sau trece de șase ani. Cei mici încep să fie conștienți că acest sărut este doar pentru cupluric și nu este un obicei sănătos, conform specialistului în consilierea părinților și a copilului Charlotte Reznick.

„Pupatul copilului pe buze poate crea mult prea multă confuzie. Dacă mămica îl pupă pe tătic pe gură şi invers, ce înseamnă atunci când copilul îşi pupă părintele pe gură? Acest obicei trebuie să înceteze. Dacă începi să-ţi săruţi copilul pe buze, când te opreşti? Pe măsură ce copilul trece de cinci sau şase ani şi încep să fie conştienţi şi de aspecte sexuale”, a explicat aceasta pentru The Independent.

„De asemenea, mai demult, la ţară, în anumite zone din România, exista obiceiul ca femeile care se revedeau după o anumită perioadă să se pupe pe gură, de exemplu. Însă în cazul copilului foarte mic acest gest este contraindicat înainte de toate din cauze care ţin de igienă. Şi medicii recomandă să nu facem acest lucru din considerente legate de sănătatea copilului. Iar pe măsură ce copilul creşte, devine un gest cu încărcătură sexuală.

Copiii ştiu să facă diferenţa de timpuriu între un sărut între un băiat şi o fată, faţă de sărutul părintesc sau cel din prietenie. Mai ales că în zilele noastre observă astfel de modele pe stradă, în reviste, la televizor, sărutul pe buze fiind perceput ca specific între femeie şi bărbat. Acest lucru este evident şi la copiii de grădiniţă, până la clasele 1- 4, mai ales când unui băiat începe să-i placă o fetiţă şi se mândreşte dacă s-au pupat pe gură.

Deci pentru ei are o semnificaţie puternică în ideea că le place o persoană de sex opus. Nu este o atracţie sexuală conştientizată la acel moment, bineînţeles, dar ea există. De aceea, dacă părinţii obişnuiesc să facă acest gest, copilul poate ajunge să fie confuz în ceea ce priveşte semnificaţia lui şi chiar să fie jenat. Mai ales că sunt părinţi care fac acest gest şi în public”, a explicat psihologul Keren Rosner pentru adevarul.ro.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au pus punct relației?

De câteva luni, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă lucrurile nu par să mai meargă atât de bine între ei. Deși nu au recunocut niciodată că formează un cuplu, dar nici nu au negat,cei doi au fost surprinși împreună de câteva ori. Recent, internauții au descoperit că diva nu îl mai urmărește pe afacerist pe Instagram, lucru care a ridicat multe semne de întrebare.

Fosta iubită a lui Alex Bodi a declarat că este fericită și că nu are nevoie de nimeni pentru a fi o femeie împlinită, dar nici nu ar spune „nu” dacă este să se căsătorească a treia oară.

„Aparențele înșală, dar acum chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Din toate punctele de vedere. Eu îmi permit orice fel de vacanță și am plecat singură în vacanță. Și de acolo am plecat cu cineva în altă vacanță.

Oamenii care sunt fericiți nu doresc să-și expună fericirea. În primul rând sunt fericită eu, mai există oricum cineva în viața mea care mă face fericită. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna.

Am un copil sănătos, am o afacere care funcționează, am prieteni lângă mine. Da, mă mărit…cândva! A treia oară cu noroc, am mai spus”, a declarat Bianca Drăgușanu la „Teo Show”, cu câteva săptămâni în urmă.