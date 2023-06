Bianca Drăgușanu, răfuială în public cu prietenul ei, Răzvan Botezatu: ”Zici că ești de la circ”!

Bianca Drăgușanu, prezentatoarea emisiunii Detectorul de Minciuni de la Kanal D2, nu -a menajat pe Răzvan Botezatu, amicul ei bun. Iar când au dat ochi în ochi, acum câteva seri, la petrecerea Viva, l-a făcut praf. Din postura de critic de modă, de această dată, Bianca a fost temperată doar de intervenția frumoasei Raluca Dumitru.

Bianca Drăgușanu, critică dură la adresa lui Răzvan Botezatu

la o ținută care lua ochii tuturor bărbaților. Cu o rochie lungă, albastră, cu decolteu impresionant, cu partea de jos care îi expunea cu generozitate picioarele interminabile, vedeta l-a ”taxat” pe Răzvan Botezatu.

”Ce parpalac ai pe tine, zici că ești de la circ. De unde ai venit? Mă fac și critic de modă, o să fiu Poliția Modei. Vreau să fiu eu, cu Ilinca Vandici și cu Denise Rifai. L-aș critica pe prietenul meu, Răzvan Botezatu, și îi zic adevărul. Nu l-aș face varză, dar e conopidă. E ca un crevete roșu, dar el e frumos așa. Nu înțeleg pelerina asta din Game of Thrones, o pelerină”, a spus Bianca.

Răzvan însă, care purta un sacou roșu, cu o țesătură plasă de cristale, nu a fost deloc impresionat. ”Să îi fie rușine că m-a făcut conopidă. O să îi dau block. (râde, n. red.) M-a văzut pe mine și știe c nu mă supăr… Mi-am luat plasa de pește”, a replicat Răzvan.

Dar, Bianca, pornită, nu s-a lăsat. ”Eu l-aș critica, nu l-aș îmbrăca niciodată așa. El e băiat frumos, e înalt… I-aș fi pus un costum, nu înțeleg ce e copertina asta”, a mai precizat vedeta Kanal D2. A fost nevoie de intervenția frumoasei Raluca Dumitru pentru a liniști situația. Iar Raluca, ca o leoaică, l-a apărat pe Răzvan.

”Băi, vezi că e fashion! Nu au cum să spui de el că nu are o ținută mișto! E fashion, are picioare frumoase, are cristale, are tot. E perfect, e fashion, a ieșit din zona lui de confort”, i-a replicat Raluca amicei sale, Bianca Drăgușanu.

Raluca Dumitru a sărit în apărarea prietenului ei

De altfel, adeseori, . Chiar și atunci când prieteni comuni, precum Bianca Drăgușanu, îl critică. Bruneta a dezvăluit, pentru FANATIK, că, de fiecare dată îi ia apărarea fostului coleg de platou de la Antena Stars.

”Pentru un eveniment ca ăsta e superb (îmbrăcat, n. red.). Eu sunt negociatorul, eu îl salvez din orice situație. Dacă îl critică Bianca, pac, am sărit, să mă iau cu ea la bătaie. Dar și el se bagă pentru mine…

Dar eu imediat sar în apărare, dar zodia mea e de vină (Scorpion, n. red.), imediat scot veninul. Dar ăsta e singurul defect, că sunt vulcanică. Că în rest… Sunt gospodină, mă îngrijesc, sunt drăgăstoasă”, ne-a dezvăluit Raluca Dumitru.

În altă ordine de idei, Răzvan recunoaște că i-ar fi greu fără Raluca. Mai ales că, adeseori, intervine chiar să rezolve și situațiile dificile din relația pe care o are. ”Iubi nu a vrut să mă lase să vin la eveniment, nu vrea să mă mai lase să apar la evenimente. Raluca vorbește cu el și mă lasă. De altfel, al meu când se supără pe mine îmi dă block. Atunci intervine Raluca, vorbește cu el și primesc unblock. (…)

Nu prea îmi place să fie gelos, eu sunt sociabil, independent… Iar el mă cam întrerupe din activitățile mele. Dar decât să stau singur, mai bine mai plec într-o vacanță…”, a mai dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu are succes în afacere

În primăvara acestui an, Răzvan Botezatu a decis să își deschidă un magazin, în Eforie. Iar magazinul merge, susține fosta vedetă a matinalului Antena Stars, ca pe roate. ”Magazinul merge bombă, nu mai fac față. Am luat-o pe mama, să mă ajute. Mi-e greu, dar mă bucur că merge”, ne-a dezvăluit simpatica vedetă TV.