Bianca Drăgușanu regretă operațiile estetice făcute? Vedeta e pregătită de o schimbare: ”Nu am știut”

Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele care a vorbit mereu deschis despre operațiile estetice făcute. Are numeroase intervenții, atât la nivelul feței, dar și la nivelul bustului. Acum însă, vedeta e pregătită de o schimbare.

Bianca Drăgușanu regretă operațiile estetice făcute?

Mai mult de atât, vedeta a dezvăluit public dacă regretă sau nu alegerile făcute. Se pare că sunt niște lucruri pe care și-ar fi dorit să nu le fi făcut.

Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, blondina recunoaște că dacă ar putea da timpul înapoi, nu și-ar face sânii atât de mari. De asemenea, nici nu s-ar mai vopsi blondă, însă la acel moment nu știa ce își dorește.

Pe de altă parte, Bianca Drăgușanu nu regretă nici că și-a mărit buzele și nici că și-a scos acidul din ele. Ea spune că fiecare lucru făcut la momentul respectiv a ajutat-o să devină o variantă mai bună a ei.

„M-ar bate Dumnezeu să zic că regret. Sunt anumite chestii pe care, dacă aș fi putut să dau din nou timpul înapoi, probabil nu le-aș mai fi făcut. De exemplu, nu mi-aș mai fi făcut sânii atât de mari sau nu mi-aș mai fi făcut părul blond niciodată.

Pentru că eu, ani de zile, nu am știut nici măcar ce culoare mai am la păr. (…) Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea”, a mărturisit vedeta, pentru .

Vedeta vrea să își micșoreze sânii

Referitor la bustul său, Bianca Drăgușanu spune că la începutul anului viitor își va micșora sânii. Ea spune că trendul a trecut, iar de-a lungul timpului a înțeles mai multe lucruri.

Mai exact, vedeta spune că femeile care merg spre partea de natural sunt mult mai frumoase.

„Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității, să spun. Dar micile ajustări de ajută, nasul, pomeții, buzele, dar făcute într-un fel în care să nu te dezavantajeze. Am mici chestii pe care consider că de-a lungul timpului le-am exagerat, dar nu le regret, pentru că mă uit la mine și încerc să le corectez”, a mai povestit ea.