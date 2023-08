Bianca Patrichi de la Survivor România, dată afară din casă: „A fost o perioadă grea a vieții mele”

Frumoasa Bianca Patrichi își amintește de cele mai neplăcute momente din viața ei. Chiar dacă experiență de la Survivor a fost una dură, cunoscută coregrafă își amintește când trebuia să doarmă în sala de repetiții pentru că nu mai avea casă.

Bianca Patrichi spune că experiențele dure au transformat-o în omul de azi

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Bianca Patrichi de la Survivor mărturisește că și-ar fi dorit să stea mai mult în preajma unchiului ei, celebrul Cornel Patrichi. Recunoaște că momentele dure din viața ei au făcut-o femeae de azi și susține că niciodata nu va uita de unde a plecat. Bianca Patrichi și amintește ce și-a cumpărat din primii bani câștigați și că cel mai greu moment de la Survivor a fost cearta cu Vica Blochina.

Bianca Patrichi: “Atât mi-a luat să mă adaptez la junglă și foame”

Despre participarea la Survivor România, Bianca Patrichi spune că nu au deranjat-o momentele grele sau neplăcute pentru că nu ar mai fi ajuns azi aici. Frumoasa blondă ne spune și cu ce concurenți s-a înțeles cel mai bine în acest reality show.

“Mă bucur enorm că am ales să trăiesc această experiență. Deși este o competiție extrem de dificilă, sunt aproape sigură că este chiar cea mai dificilă din acest moment. Nu pot să spun acum că mi-ar fi displăcut ceva, pentru că dacă ar fi fost orice mic detaliu diferit nu aș fi ajuns poate astăzi aici. Dacă aș fi scos momentele cele mai dificile din ecuație, nu m-aș mai fi dezvoltat atât de mult. Și dacă ar fi să pun degetul pe un lucru neplăcut, e greu. Survivor-ul în sine nu este o experiență tocmai plăcută sau ușoară.

Așa cum probabil ați observat, noi fetele ne înțelegeam neașteptat de bine. Spun neașteptat pentru că, sincer, înainte să ajung pe insulă îmi era teamă fix de partea feminină a echipei. Mă gândeam că ele sunt, în general, mai răutăcioase, dar iată că lucrurile nu au stat așa. Eu, Ada, Carmen, Ștefania, am creat o legătură frumoasă de prietenie care este vie și frumoasă și acum. Spre final s-a alăturat și Krisan minunatei găști. Singura persoană cu care pot spune că în mod evident nu m-am înțeles este Vica. Restul neînțelegerilor care au avut loc pe parcurs îmi sunt prea indiferente pentru a continua să le dau curs” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Bianca Patrichi.

„Experiența Survivor mi-a adus un plus personal mare”

Frumoasa coregrafă ne spune ce a învățat din acest show și de câte ori pe zi și-a dorit să renunțe și să se întoarcă acasă. Survivor România i-a testat limitele și a învățat-o că trebuie să lupte mai mult.

“Sincer, experiența Survivor, cu totul, mi-a adus un plus personal mare. Am învățat că pot și trebuie să am mai multă încredere în mine și în potențialul meu. Am învățat că nu există limită pe care să nu o pot depăși. Am învățat că sunt mult mai puternică decât credeam. Pentru mine aceste lecții valorează mai mult ca orice.

Dacă ai ști de câte ori am vrut să renunț…Se spune că 21 de zile îi trebuie corpului să se adapteze unor noi condiții de trai. Atât mi-a luat să mă adaptez la junglă și foame. Nu va închipuiți câte întrebări îți pui în tot acest timp. Eu din prima săptămână mă întrebăm de ce am ales o asemenea experiență, când puteam sta acasă în condiții normale. Însă am ales să mă lupt, să încerc să înțeleg de ce sunt acolo și să învăț să iubesc această experiență cu tot ce vine ea. Am ales să văd mai mult bine decât rău pentru a putea merge mai departe” declară Biana Patrichi, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Nu stau cu el în casă pentru a încerca să ajungem la o înțelegere”

Survivor România a fost pentru Bianca Patrichi locul unde a trăit multe momente grele. Poate cel mai greu pentru ea a fost cearta cu Vica Blochina. Cât despre scandalul cu DOC, frumoasa coregrafă mărturisește că nu e loc de înțelegeri.

“Cel mai greu moment, dar poate și cel mai important în dezvoltarea mea din concurs, a fost . Aparent, mie momentele grele, îmi dau forță să urc cât mai sus. Mă ambiționează incredibil. Cam asta s-a întâmplat și atunci. După atacul acela de panică pe care l-am făcut am ajuns în luna a 4-a, în ultimele 3 faimoase din echipă. Am ajuns prima semifinalistă la colanul de imunitate de la individuale. Dacă mi-ar fi spus asta cineva înainte, nu l-aș fi crezut.

Ce înțelegere ar trebui ? Îl apreciez ca artist, mai departe nu stau cu el în casă pentru a încerca să ajungem la o înțelegere. Ce a fost la Survivor, punem pe seama stresului datorat competiției” declară Bianca Patrichi.

“Am vrut ca numele să meargă mai departe”

Nepoata celebrului coregraf Cornel Patrichi, Bianca nu a reușit să stea prea mult în preajma unchiului ei. Mărturisește că și-a dorit ca numele Parichi să meargă mai departe în domeniul artistic. Aflăm și la ce vârstă a a apărut pasiunea pentru dans a frumoasei blonde.

“Din păcate, nu am stat în preajma lui prea mult, deși mi-ar fi plăcut enorm. A fost o dorință a copilăriei mele, dar n-a fost să fie. În schimb, faptul că lucrăm în același domeniu, m-a ambiționat întotdeauna foarte tare. Am vrut că numele să meargă mai departe în domeniul artistic.

La vârsta de 3 ani am avut primul contact cu dansul. Pasiunea nu știu când a apărut, dar țin minte că, mică fiind, tata îmi punea muzică și încerca să mă facă să aud ritmul” mărturisește Bianca Patrichi.

“Nu voi uita cine sunt cu adevărat”

Dansul este o meserie grea așa că Bianca a avut parte de multe entorse și nasuri sparte în decursul vremii. Nu se consideră o celebritate și crede că toți oamenii se nasc cu o frumusețe aparte.

“Nu mă consider celebră, cel puțin nu încă. Și, dacă ar fi să ajung vreodată foarte cunoscută, va asigur că nu voi uita cine sunt cu adevărat și nu voi uită să zâmbesc oamenilor.

Cred că toți oamenii se nasc cu o frumusețe aparte. Ea depinde mai apoi de drumul fiecăruia în viață și de alegerile făcute. Zic asta pentru că frumusețea vine din interior. Ca să răspund și la întrebare da, ca artist trebuie să ai vie acea frumusețe interioară. Trebuie să o poți împărtăși cu publicul, trebuie să o poți transmite” recunoaște frumoasa blondă.

“Nu voi uita acele prime sandale cumpărate din munca mea”

Despre copilărie, Bianca Patrichi își amintește doar că mergea la antrenamente și la școală, nu mai avea timp de nimic. Aflăm că în liceu era o mare timidă și ne spune ce și-a cumpărat din primii bani câștigați.

“Am fost un copil foarte cuminte și muncitor. Eram extrem de timidă. Nu eram foarte comunicativă cu oameni pe care nu îi cunoșteam, eram așa tot dintr-o neîncredere în mine. Am schimbat însă acest lucru odată cu trecerea timpului.

Eram în liceu când începeam deja să întru în spectacolele Operei Naționale București. De acolo am și câștigat primii mei bani. Țin minte când m-am dus la casierie să-i încasez ca să fug apoi să îmi iau sandale. Nu voi uiaă acele prime sandale cumpărate din munca mea” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Bianca Patrichi.

“Momentul în care am fost dată afară din casă a fost cel mai greu”

Despre monogamie Bianca Patrichi are o părere personală, pe care nu se sfiește s-o împărtășească. Aflăm, de asemenea, și când a trăit cel mai greu moment din viața ei.

“Nu cred că omul este o ființă monogamă, asta am declarant mai demult, și cred încă același lucru. Înainte oamenii rămâneau împreună mai mult de gura lumii, ce-o să zică cutărescu dacă ne despărțim, lucru care astăzi nu mai este un impediment pentru cupluri în general.

Nu am clasificat niciodată momentele din viața mea ca grele sau ușoare. Dacă stau acum să mă gândesc, aș putea spune că ar fi momentul în care am fost dată afară din casă și a trebuit să mă repliez rapid. Țin minte că aveam o repetiție la teatru și mă pregăteam să dorm în sală, până să se ofere două colege de-ale mele să mă ia la ele acasă. Am stat o perioadă la ele până m-am regrupat. A fost o perioadă grea a vieții mele, adică dură, dar toate m-au ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Bianca Patrichi.

“Sunt o fire destul de aventuroasă și sportivă”

Frumoasa coregrafă ne devzăluie hobby-urile ei și aflăm unde are de gând să-și petreacă vacanță de vară.

“Lumea nu știe multe despre mine dar un hobby de care mi-ar plăcea să mă reapuc, l-am cam lăsat baltă de ceva timp. Este vorba despre echitație. Sunt o fire destul de aventuroasă și sportivă. Îmi place să merg cu atv-ul, cu jetsky-ul, să mă joc tot felul de jocuri atât fizice cât și la playere. Îmi place să râd, să mă bucur de viață.

De când am ieșit din Survivor nu prea am apucat să plec în multe locuri. Am făcut un city break în Amsterdam și cam atât. Sincer, nu contează foarte mult unde plec, atâta timp cât am mare sau ocean. Asta îmi doresc cel mai mult vara, să mă încarce briza pe o plajă, oriunde ar fi” declară Bianca Patrichi, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.