Bianca Patrichi de la Survivor România îl contrazice pe DOC după ce s-a apropiat prea mult de ea: „Mi s-a părut ciudat”

Bianca Patrichi de la Survivor România a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a dezvăluit ce planuri are după terminarea concursului.

Bianca Patrichi de la Survivor România îl contrazice pe DOC după ce s-a lipit de ea

Blondina a lămurit, pentru totdeauna, ce s-a întâmplat , după ce a spus că s-a apropiat periculos de mult pe la spatele ei, în timp ce concurenții urmăreau probele sportive.

ADVERTISEMENT

DOC a negat că s-a dat la Patrichi și a spus că a aflat că ar fi hărțuit-o sexual. Bianca, în interviul acordat pentru FANATIK, îl contrazice pe cântăreț și spune că niciodată nu a folosit cele două cuvinte, „hărțuire sexuală”, ci doar a spus ce a pățit și cum i s-a părut ei în momentul respectiv.

Tânăra dansatoare și coregrafă ne-a vorbit despre experiența din Dominicană și ne-a zis de ce consideră că nu a câștigat , în ciuda popularității de care s-a bucurat în acest concurs.

ADVERTISEMENT

De asemenea, FANATIK a vrut să știe de la Bianca de ce concurenții nu au pescuit mai mult, având în vedere că așa puteau să își asigure hrana zilnică, fără să mai aștepte miraculosul bol cu orez câștigat la recompense. Bianca a spus, cu sinceritate, că ai ei colegi nu se pricepeau, efectiv, la pescuit, dar au avut noroc cu Războinicii, care câștigaseră la un joc ustensile pentru pescuit.

De ce nu a câștigat Carmen Grebenișan show-ul Survivor România: „Ăsta a fost elementul de departajare”

Bianca Patrichi de la Survivor România a dezvăluit ce speră să facă de acum încolo, după concursul de la . I-ar dori să mai participe în proiecte de o asemenea anvergură, ba chiar se vede și într-un talent show, în calitate de jurată.

ADVERTISEMENT

Bună, Bianca! Te vedem și noi la un eveniment monden. Cât de confortabilă de simți la astfel de gale de fițe, să le zic așa?

– Nu prea merg la evenimente de genul acesta. Ăsta, aș putea să zic că e botezul meu. E primul și mă simt foarte bine, deocamdată. Sunt în breasla asta de ceva timp, dar ca Bianca Patrichi de sine stătătoare, personaj, sunt de puțin timp. Nu prea am avut plăcerea să vin la astfel de evenimente. Aici chiar mă simt foarte bine! (n.r.: Bianca Patrichi a fost prezentă la Viva Party, eveniment organizat pe 7 iunie 2023, în Capitală).

ADVERTISEMENT

Ai susținut-o pe Carmen Grebenișan, dar n-a câștigat. Ce i-a lipsit?

– Nu cred că i-a lipsit absolut nimic, publicul a iubit-o foarte mult. Cred că Dan Ursa a fost descoperirea sezonului, omul simplu care poate face foarte multe. A fost surpriză și a fost faptul că a arătat că orice se poate, la orice vârstă, în orice formă. Ăsta a fost elementul de departajare între ei.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care concurenții nu au pescuit, deși aveau voie: „Nu ne pricepeam”

Ce ai descoperit despre tine la Survivor? Ce ți-a adus acest show? A meritat tot chinul suferit în Dominicană?

– Tot ce am făcut în concurs m-a ajutat pe mine, să mă dezvolt și să mă înțeleg mai bine. Dacă aș fi făcut altceva diferit, poate nu aș fi avut rezultatul ăsta cu mine și atunci sunt fericită cu orice. În primul rând, am descoperit că pot face orice și am înțeles că trebuie să am încredere în mine, că sunt capabilă să mă adaptez în orice circumstanță. De chestia asta aveam nevoie cel mai mult și asta mi-a oferit Survivor.

Voi v-ați plâns de multe ori de foame, dar nici nu prea ați pescuit. Ați avut atâta faună acvatică la îndemână… De ce nu ați pescuit?

– Aveam voie să pescuim, însă noi, cei de la Faimoși, am pierdut ustensilele la un joc. Le-au câștigat cei de la Războinici. Noi am încercat, cel puțin eu, personal, cu câteva fete. Culegeam, la un moment dat, niște scoici, cu mâna, pentru că n-aveam ustensile de pescuit. Nu prea am pescuit, pentru că nu ne pricepeam. Eu personal, nu mă pricep. Ne-am limitat la scoici și crabi. Când ne-am unificat, cei de la Războinici au mai pescuit de câteva ori și am mâncat și noi un pic de pește. Din puținul cât era, s-a împărțit.

Bianca Patrichi și-a făcut prietene la Survivor România. Cu cine păstrează legătura

De ce ți-e dor din ce ai trăit la Survivor România?

– Îmi e dor de apusurile de soare. Noi vedeam niște apusuri senzaționale de acolo de pe insulă. Stăteam cu fetele la fiecare apus, cu porția noastră minusculă de orez și mâncam bob cu bob, și ne uitam la culorile frumoase care se așezau pe cer…

Cu cine păstrezi legătura după show?

– Țin legătura cu Carmen, cu Ștefania, cu Ada, dar și cu Krișan.

Poți să îi consideri prieteni sau e mult spus?

– Eu cu fetele mă consider mai mult decât prietene, pentru că o astfel de experiență fie te apropie extrem de tare, fie nu prea. Pe noi ne-a apropiat, pentru că am trecut prin foarte multe greutăți împreună.

Despre presupusa insinuare ”pe la spate” a lui DOC: „Eu n-am acuzat pe absolut nimeni de hărțuire sexuală”

Ce s-a întâmplat, până la urmă, între tine și DOC? S-a insinuat sau nu? El a respins acuzațiile tale, când a fost invitat la Măruță!

– Eu am povestit ceea ce mi s-a întâmplat. Eu n-am acuzat pe absolut nimeni de hărțuire sexuală. Am povestit un moment care mi s-a părut un pic ciudat. Din câte am înțeles, nici el nu și-a dat seama și a fost o întâmplare întâmplătoare.

Ce urmează după Survivor? Căror proiecte te vei dedica?

La un moment dat, apare Jorge, care o roagă pe Bianca să spună ceva și despre el în interviul lor: – Zi și de mine!

Bianca Patrichi râde, după ce îl salută pe fostul ei coleg…

Jorge a ajutat-o în momentele de cumpănă în junglă

Ia spune-ne și de Jorge ceva, dacă tot ne-a întrerupt!

– Jorge e un tip de milioane. Jorge m-a ajutat foarte mult în niște impasuri acolo, până să iasă, mai ales în căderea mea psihică. Chiar mi-a fost alături și îl apreciez foarte mult pentru asta!

Revenind la întrebarea inițială, ce faci în continuare cu viața ta?

– Sunt încă foarte agitată, nu înțeleg ce mi se întâmplă foarte bine. Mai am nevoie de timp, știu sigur că voi avea niște musicall-uri foarte mari din toamnă și voi vrea să țin ochii larg deschiși pentru alte proiecte, nu știu, seriale, alte emisiuni tv, pentru că îmi place foarte mult zona asta.

Te vezi și în alte tipuri de show-uri, de exemplu o emisiune de talente, de dans, că tu ești expertă în zona asta?

– Mi-ar plăcea să fiu într-un juriu, de ce nu? Poate chiar la un concurs de dans. Eu oricum predau dans și am fost și într-un juriu de dans. Mi-ar plăcea, bineînțeles!