Bianca Sârbu s-a mutat la vilă în pandemie și își mărește familia: “Soțul m-a întinerit cu 10 ani”. Exclusiv

Actrița Teatrului de revistă “Constantin Tănase”, Bianca Sârbu (41 ani), s-a mutat la casă nouă și se pregătește să-și mărească familia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Căsătorită de 3 ani cu tânărul Bogdan Romanescu, Bianca Sârbu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viață: s-a mutat la vilă, în plină pandemie, se simte și arată mai tânără cu 10 ani și, deși activitatea profesională i-a fost afectată, nu se plânge.

“Noi aveam casă de ceva vreme, dar ne plăcea la bloc, eram într-o zona bună, Floreasca-Dorobanți, școala era aproape și de aceea stăteam acolo! Dar, în pandemie, am realizat ce prostie făceam. Să stăm la bloc când noi aveam casă?! Și era și în zona de Nord! Așa că am renovat-o, am investit ceva, deoarece ne-am dorit să nu ne lipsească nimic. Soțul meu s-a ocupat de design, de tot, și-a ieșit, cum ne place să spunem, ‘une maison botique’, o casă botique!”, dezvăluie actrița pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adevărul despre intervențiile estetice făcute de Bianca Sârbu

Schimbările nu se opresc aici! După ce și-a amenajat noul cămin, actrița Bianca Sârbu a început să acorde și mai multă atenție aspectului fizic. Sinceră, dezinvoltă și extrem de asumată, actrița ne-a mărturisit că iubirea de care are parte în mariaj o face să se simtă fresh și mult mai tânără. În viitor, însă, intenționează să apeleze la injecțiile cu botox, dar până atunci rămâne fidelă tratamentelor cosmetice de lux.

“E adevărat, am întinerit cu 10 ani și asta în primul rând datorită soțului meu care este mai tânăr și eu, fiind prospăta mireasă, am luat-o într-un fel de la capăt! Iubirea m-a întinerit! Și apropo de ce mi-am făcut, după cum știți, femeile arată și se simt cel mai bine după 40! Și da, mi-am pus fațete, mi-am făcut tratamente cosmetice, mă îngrijesc și urmează și botox😂😂😂! Acum își pun fetele de la 20 de ani! Cred că am și eu dreptul…haha!”, spune Bianca Sârbu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Actrița nu exclude posibilitatea de a deveni mamă în curând și recunoaște că se vede de trei ori mămică. “Ne gândim să devenim părinți, din nou”, ne-a dezvăluit actrița, care are deja doi copii, o fată și un băiat.

Dacă pe plan personal nu se poate plânge, pe plan profesional, Bianca Sârbu a avut de suferit, după ce evenimentele au fost anulate în urma măsurile impuse pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cauzate de COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Din punct de vedere profesional, foarte greu! Un artist departe de scenă, colegi și public, îți dai seama! Dar personal, am realizat cât de mult ne iubim eu și soțul meu! Nu ne-am certat și nu ne-am plictisit nici măcar un minut. Evenimentele muzicale au fost amânate, dar, din fericire, la Tănase, am jucat în Herăstrău, la grădina, cât timpul a fost frumos, iar apoi ne-am adaptat și am trecut în online cu câteva proiecte frumoase”, a declarat Bianca Sârbu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mamă a doi copii, Luca și Mirian, în vârstă de 12, respectiv 10 ani, actrița Bianca Sârbu spune că desfășurarea cursurilor online, impusă de pandemie, nu a deranjat-o, ba dimpotrivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Pe noi nu ne-a afectat școala online, datorită programului nostru flexibil și faptului că eram acasă și îi puteam supraveghea! Și mă gândeam că în afară, foarte mulți copii fac online! Ne-am adaptat, deoarece omul asta face, se adaptează”, spune Bianca.