Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 decembrie 2023. Câștig de 560 de lei cu fotbal

Duminică au loc meciuri extrem de interesante în campionatul Scoției și SuperLiga Turciei. Pentru biletul zilei la pariuri am construit o cotă totală de 5.60 la Superbet, iar un potențial câștig va fi de 560 de lei, dacă vom miza 100 de lei.

Motherwell – Rangers ne rezervă o cotă de 1.90 pe biletul zilei la pariuri

Motherwell primește vizita celor de la Rangers, duminică, 24 decembrie, ora 14:00, în etapa a 19-a din campionatul Scoției. Gazdele nu au mai câștigat din 2017 împotriva lui Rangers. Cu o victorie, va urca pe primul loc în clasament.

ADVERTISEMENT

Rangers se află pe locul 2, la două puncte în spatele liderului Celtic, dar și cu un meci în minus. De cealaltă parte, Motherwell ocupă penultimul loc, cu doar 16 puncte. Motherwell nu a mai câștigat de pe 3 septembrie.

În schimb, Rangers are 6 victorii consecutive în toate competițiile și are moralul ridicat după calificarea în optimile UEFA Europa League. Vom alege varianta „Pauză/Final: 2/2”, care are la Superbet o cotă de 1.90.

ADVERTISEMENT

Fenerbahce – Galatasaray sare în ajutor cu o cotă de 3.10

Fenerbahce și Galatasaray se întâlnesc în derby-ul etapei cu numărul 18 din SuperLiga Turciei. Duelul de pe „Sukru Saracoglu” Stadium are loc duminică, 24 decembrie, ora 18:00. Învingătoarea din acest meci va termina anul pe primul loc în clasament.

Cele două mari rivale se află la egalitate de puncte pe primele două locuri, cu câte 43 de puncte. Fenerbahce și Galatasaray se vor întâlni din nou pe 29 decembrie în meciul pentru Supercupa Turciei. Fenerbahce are patru victorii la rând în toate competițiile.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Galatasaray a suferit o singură înfrângere în ultimele 6 meciuri. Echipa lui Okan Buruk . Vom alege varianta „2 solist”, care are la Superbet o cotă de 3.10.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 decembrie 2023, ne poate aduce un posibil câștig de 560 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.90 pentru pronosticul „Pauză/Final: 2/2” în meciul Motherwell – Rangers și o cotă de 3.10 pentru „2 solist” la Fenerbahce – Galatasaray, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.60. Numai bună pentru un câștig de 560 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.