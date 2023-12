”Îl aduceți înapoi pe Ianis Hagi?” Răspunsul direct al antrenorului lui Rangers într-un interviu exclusiv Fanatik

Numit la mijlocul lui octombrie pe banca lui Glasgow Rangers, fostul internațional belgian Philippe Clement e omul care deține în acest moment cifrul ”dosarului Ianis Hagi”. , iar presa insulară notează insistent că noul tehnician de pe ”Ibrox Park” ar vrea să-l reatragă în Scoția pe fiul ”Regelui” spre a-l transforma într-un om de bază în proiectul său. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Clement răspunde la întrebarea-cheie: ”Îl aduceți înapoi pe Ianis Hagi?”. Și, în plus, scanează perspetiva duelului Belgia – România de la Euro 2024!

Clement oferă speranțe României: ”Belgia e o echipă în reconstrucție”

Nu e deloc simplu să-l prinzi la telefon pe uriașul de 1,91 m, care merge șnur cu Rangers în ultimele două luni: a calificat echipa direct în optimile de finală Europa League, a cucerit Cupa Ligii Scoției și a recuperat masiv din handicapul de 7 puncte față de Celtic, existent în momentul preluării formației. E acum pe locul 2 în campionat, cu două meciuri în minus și 5 puncte sub lider, iar victorii potențiale cu St. Johnstone și Hibernian ar urca în premieră pe Rangers în fruntea ierarhiei.

Mister Clement, fiindcă aveți timpul măsurat la secundă, vă propun să intrăm direct în temele de interes pentru România. Și aș începe cu , unde vom juca împotriva Belgiei dumneavoastră. Ce șanse vi se pare că are România?

– Sper să nu aibă nicio șansă, dar observ că Belgia e, totuși, o formație în reconstrucție, care nu se mai află la nivelul echipei de la ultimele Cupe Mondiale. Nu mai sunt atât de mulți jucători cu experiență. M-aș gândi aici numai la Lukaku și De Bruyne, punctele forte ale naționalei, dar e greu de anticipat la ce nivel se vor afla ei la ora turneului final.

Puncte fragile?

În primul rând, accidentarea lui De Bruyne, care nu știm când va reveni. Belgia cu De Bruyne sau fără el înseamnă două echipe serios diferite. De asemenea, apărarea e complet nouă, la fel au apărut modificări importante în linia mediană.

”Alin Stoica a fost unul dintre cei mai tehnici colegi de echipă”

Cum vi se pare naționala de azi a României?

– Nu știu prea multe lucruri, așa că nu ar fi corect să vorbesc despre asta. Nu am văzut niciun meci mai recent al României. Dar, bazându-mă pe istoricul naționalei și pe ideea că reprezintă o țară mare din Europa, aș spune că pentru Belgia va urma un meci complicat.

Ați interacționat cu câțiva români de-a lungul carierei și-mi aduc aminte, de exemplu, că ați fost coleg cu Alin Stoica la Bruges, nu?

– Am fost chiar vecini și am petrecut mult timp împreună. E un băiat admirabil și unul dintre cei mai tehnici jucători alături de care am evoluat. Mi-a făcut mare plăcere să fim colegi, să jucăm împreună în Champions League.

Clement despre Dorin Rotariu: ”Îi lipsea agresivitatea”

Pe Dorin Rotariu l-ați avut elev la Bruges, unde erați antrenor secund. Aveți vreo explicație de la distanță pentru declinul lui accentuat?

– Un talent indiscutabil, foarte tehnic, numai că-i lipsea agresivitatea. Era prea amabil pe teren, ca să spun așa. Avea însă un picior stâng remarcabil. Și o persoană admirabilă!

Pe Rednic și pe Boloni i-ați înfruntat fie ca jucător, fie ca antrenor.

– Sincer, nu-mi mai amintesc mare lucru despre Rednic, dar despre Laszlo știu că a lăsat o impresie puternică în Belgia, unde a construit echipe solide. Iar acum face o treabă excelentă și la Metz, în Franța.

”La Ianis Hagi nu e doar decizia mea, ci și a clubului”

Ați jucat o singură dată contra României, într-un amical disputat la Bruxelles, 1-1, chiar înainte de Mondialul din 1998. A fost și Hagi senior atunci în echipă!

– Un fotbalist absolut excepțional, pe care mi-l amintesc în special din perioada de la Barcelona. Vai ce bătrân sunt dacă povestim despre vremuri atât de îndepărtate!

Haideți să ne întoarcem atunci la ziua de azi! Îl readuceți la Glasgow pe Hagi junior, împrumutat momentan la Alaves?

– Sunt lucruri pe care le împărtășesc doar în discuțiile cu jucătorul, nu cu presa. Mă scuzați, dar nu e stilul meu să vorbesc în public despre transferuri, zvonuri și alte chestiuni colaterale.

La modul general însă, cum l-ați caracteriza pe Ianis? Ar fi posibilă revenirea lui chiar în iarnă?

– Nu vă supărați! Vă înțeleg abilitatea și curiozitatea, dar acestea sunt detalii pe care le discutăm doar în interiorul clubului. Nu-mi place să dezbat probleme punctuale atunci când vine vorba despre jucătorii mei. Vom vedea ce se va întâmpla, pentru că aici nu este vorba doar despre o decizie a mea, ci și a clubului.

”Franța și Spania, favoritele mele la Euro”

Cine va câștiga Euro?

– Favorita principală e Franța. Cu o parte dintre jucători am lucrat și eu la Monaco. Mă refer, de exemplu, la Tchouameni sau Disasi. E o formație foarte solidă și echilibrată, care va ajunge departe la turneul final. Ar mai fi și Spania, care vine cu o nouă generație deosebită.

Apropo de generații, Belgia a avut un grup fantastic, de la care lumea aștepta chiar să cucerească titlul mondial. Ar fi meritat un asemenea triumf?

În fotbal nu este vorba despre merite, ci despre fapte. Belgia a avut o pleiadă de jucători foarte talentați, dar alții au câștigat. Talentul nu înseamnă doar calități fizice și tehnie, ci și rezistență la nivel de top și capacitatea de a face diferența exact în momentele decisive. Am fost destul de aproape de trofeu în 2018, dar, pentru o țară mică precum Belgia, grupul acela a realizat oricum lucruri fantastice. Din păcate, nu mai avem acum o generație la același nivel.

14 meciuri a adunat până acum Philippe Clement pe banca lui Rangers, obținând 11 victorii și 3 remize

4 ani are contract Clement cu Rangers, care a câștigat cursa cu saudiții de la Al-Shabab în recrutarea pe bancă a belgianului

CV Philippe Clement

Data nașterii: 22 martie 1974, Anvers

Post: fundaș, mijlocaș defensiv

A jucat la Beerschot (1992-1995, 2009-2011), Genk (1995-1998), Coventry (1998-1999), FC Bruges (1999-2009)

Meciuri/goluri echipa națională: 38/1

Palmares jucător: 3 titluri Belgia (1 Genk, 2 Bruges), Cupa Belgiei (3 cu Bruges), Supercupa Belgiei (4 cu Bruges)

A antrenat la FC Bruges (2012, 2013, 2019-2022), Beveren (2017), Genk (2017-2019), Monaco (2022-2023), Glasgow Rangers (2023-prezent)

Palmares antrenor: 3 titluri Belgia (1 Genk, 2 Bruges), Supercupa Belgiei (1 cu Bruges), Cupa Ligii Scoției (1 cu Rangers)