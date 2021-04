Biletul zilei la pariuri, luni 12 aprilie 2021. Câștig de peste 370 de lei din Liga 1 și Premier League

Biletul zilei la pariuri, luni 12 aprilie 2021. Două meciuri, unul din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din Liga 1, și un altul din Premier League, o cotă totală de 3,73 de la Get’s Bet și o miză de 100 de lei ne pot aduce un câștig de peste 373 de lei cu biletul zilei la pariuri.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul dintre Politehnica Iași și FC Hermannstadt, care va începe la ora 17:30. Codașe în clasamentul Ligii 1, cele două oponente traversează momente opozabile. Revenirea pe banca ”plăieșilor” a lui Nicolo Napoli a reanimat gruparea de sub Copou, iar ”misiunea imposibilă”, de salvare de la retrogradare, pare să redevină posibilă.

A doua partidă pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este West Bromwich Albion – Southampton, de la ora 20:00. Gazdele vin după un succes care a făcut înconjurul lumii, 5-2 în deplasare cu Chelsea, iar despre echipa oaspete știm deja că este a doua cea mai bună încasatoare de goluri din Premier League.

Meciul Politehnica Iași – FC Hermannstadt aduce o cotă de 1,86 la biletul zilei

Poli Iași a renăscut din propria-i cenușă sub comanda lui Nicolo Napoli și, chiar dacă ocupă în continuare ultimul loc în clasamentul Ligii 1, punctele puse în joc, luni, pot fi esențiale pentru alb-albaștrii în încercarea de a evita retrogradarea în eșalonul secund. ”Plăieșii” lui Napoli sunt pe val după succesele cu 1-0 în fața lui Dinamo, respectiv 2-1 în deplasare cu Viitorul Constanța. Să nu uităm, însă, că Napoli este totuși un tehnician italian, varianta ”old school”.

De partea cealaltă, FC Hermannstadt a arătat că este o echipă mică. Cel puțin în meciurile disputate pe teren străin nu se poate lăuda cu mari realizări. O singură victorie stagională ”afară”, hăt departe în septembrie anul trecut, cu Chindia Târgoviște. În rest eșecuri și remize, cam în aceiași măsură.

În acest context și analizând evoluțiile celor două oponente ar trebui să vedem un meci tacticizat, cu puține goluri. Pentru această partidă vom miza pe varianta ”1X și sub 3,5 goluri”, opțiune care are la Get’s Bet o cotă de 1,86.

Golurile din West Bromwich – Southampton ne aduc o cotă de 2,00 la biletul zilei

West Bromwich are nevoie de puncte ca de aer. Se spune că în Premier League, pentru a fi sigur de salvarea de la retrogradare, trebuie să acumulezi minimum 40 de puncte, iar această ”legendă” are acoperire totală. Cu opt etape rămase de disputat și 24 de puncte maxim disponibile, West Brom nu are prea multe șanse să îndeplinească ”baremul” de 40 de puncte, dar au fost sezoane în care echipele s-au salvat făcând și mai puține puncte.

Pe teren propriu, West Brom a pierdut multe meciuri cu goluri multe. Însă, adversara de luni este o bună încasatoare și, în plus, mergem pe dorința trupei din Birmingham de a lupta până la capăt să-și salveze sezonul. Ne așteptăm așadar la mai mult de două goluri, fie și marcate de ambele oponente.

Southampton este echipa cu a doua cea mai slabă apărere în acest sezon de Premier League, cu 6 înfrângeri în ultimele 7 meciuri jucate afară. ”Sfinții” au 36 de puncte, deci sunt pe cale să atingă cota de 40 de puncte la finalul sezonului, așa că pot aborda ultimele meciuri într-o manieră care să schimbe întru câtva impresia, altfel proastă din acest sezon. Nu ne așteptăm să câștige la Birmingham, dar ne așteptăm să vedem goluri. Tocmai de aceea vom opta pentru pronosticul ”1X și peste 1,5 goluri”, pentru că și cota de 2,00 oferită de Get’s Bet este extrem de tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 373 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,86 pentru pronosticul ”1X și sub 3,5 goluri” în meciul Politehnica Iași – FC Hermannstadt și o cotă de 2,00 pentru ”1X și peste 1,5 goluri” la West Bromwich – Southampton, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,73 și un câștig de 373 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.