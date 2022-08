Biletul zilei la pariuri, marți, 9 august 2022. Mizăm pe două partide din preliminariile Ligii Campionilor pentru un câștig de aproape 560 de lei

Cea mai importantă competiție continentală intercluburi continuă în această săptămână cu meciurile retur din turul trei preliminar astfel că pentru ziua de marți, 9 august 2022 vă propunem două ponturi extrase din două din cele mai interesante dueluri din această fază. Este vorba de meciurile dintre PSV Eindhoven și AS Monaco, respectiv FC Rangers și Union Saint-Gilloise. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,58 la .

Deschidem biletul zilei de marți, 9 august 2022 cu meciul în care se întâlnesc PSV Eindhoven și AS Monaco, două dintre echipele pentru care calificarea în faza grupelor este un deziderat extrem de important. Du doar pentru că acolo sunt meciurile care chiar contează, ci și pentru că accederea în faza respectivă a întrecerii ar coincide cu o infuzie financiară pe care nu o pot refuza.

Pentru a doua propunere mergem în Scoția unde echipa lui Ianis Hagi, Rangers, va încerca să întoarcă rezultatul din manșa tur 2-0 pentru surprinzătoarea vicecampioană a Belgiei. Internaționalul român nu va juca în această partidă fiind în recuperare după o accidentare gravă suferită încă la începutul acestui an, dar noi tot vom fi atenți la ce se va întâmpla pe Ibrox Park.

Cotă de 3,05 pe biletul zilei în disputa PSV Eindhoven – AS Monaco

Prima propunere de pe biletul zilei de marți, 9 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre PSV Eindhoven și AS Monaco, două echipe cu orgoliul rănit dacă ne gândim că nu sunt campioane în țările pe care le reprezintă. Poate și din acest motiv calificarea în grupele Champions League este cu atât mai importantă.

Însă, o singură echipă va continua cursa spre faza grupelor. În tur partida s-a terminat la egalitate 1-1 și acest lucru face și mai interesant returul din Olanda. Nici PSV Eindhoven, nici AS Monaco nu mai sunt echipe din elita fotbalului continental, dar sunt grupări care investesc enorm și, pe cale de consecință, trebuie nu doar să recupereze parte din bani, ci și să demonstreze că investițiile anterioare au meritat.

Ambele oponente sunt la început de drum în întrecerile interne și ambele au câștigat jocurile din etapele inaugurale. Singur că PSV este una dintre favoritele la câștigarea campionatului olandez, iar rezultatul 4-1 cu modesta Emmen vine să confirme acest lucru. ȘI Monaco va fi cu siguranță una dintre echipele care vor lupta pentru o poziție cât mai bună la finalul stagiunii în Ligue 1, pentru că titlul pare și în acest an antamat de PSG, care practic mărșăluiește de una singură în Franța.

Revenind la manșa secundă din turul 3 preliminar din Liga Campionilor mizăm pe ambiția celor două echipe de a încerca să obțină calificarea în play-off și tocmai din acest motiv nu credem că se vor înscrie prea multe goluri. Ba chiar am fi tentați să credem că se va încheia la egalitate duelul lor, însă noi vom face biletul mai atrăgător mergând pe varianta: ”ambele marchează și sub 3,5 goluri”, care are la o cotă de 3,05.

Rangers – Union Saint-Gilloise ne aduce o cotă de 1,83 la biletul zilei

Mergem în Regatul Unit al Marii Britanii pentru a doua propunere, la confruntarea dintre Rangers și Union Saint-Gilloise, vicecampioanele edițiilor precedente ale întrecerilor interne din Scoția, respectiv Belgia. În acest caz situația pare ceva mai simplă, în ideea că Rangers ar trebui să se impună, dar după cum s-au derulat lucrurile în prima manșă, avem unele semne de întrebare.

După ce au jucat finala Ligii Europa, scoțienii ar trebui să-și propună obiective importante și în acest sezon, iar o calificare în grupele Ligii Campionilor ar fi o continuitate a ceea ce au arătat în precedentul sezon al cupelor europene. Însă, echipele din Belgia sunt mereu imprevizibile și, chiar dacă arareori ajung în fazele superioare ale competițiilor continentale intercluburi sunt genul de formații care pot produce surprize importante.

Reamintim că în manșa întâi Saint-Gilloise s-a impus cu 2-0 și tocmai de aceea mizăm pe faptul că vor aborda returul de la Glasgow extrem de prudent. În consecință, vom miza cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”nu vor înscrie ambele echipe”, care are o cotă de 1,83 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 588 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 9 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 3,05 pentru pronosticul ”ambele marchează și sub 3,5 goluri” în duelul dintre PSV Eindhoven și AS Monaco și o cotă de 1,83 pentru ”nu înscriu ambele echipe”, în disputa dintre Rangers și Union Saint-Gilloise, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 588 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.