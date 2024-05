Biletul zilei la pariuri, vineri 3 mai. Câștig de peste 740 de lei cu fotbal

Un meci din play-off-ul SuperLigii, unul din Bundesliga și altul din Premier League sunt alegerile noastre pentru biletul zilei de vineri, 3 mai, la pariuri. Am mers pe o combinație de rezultat final și goluri la fiecare dintre ele, am obținut o cotă totală de 7,40 de la SUPERBET și cu o miză de 100 de lei am putea obține un câștig de 740 de lei.

Cotă de 2,00 pentru biletul zilei de la Farul – Sepsi

Farul – Sepsi, din etapa 8 a play-off-ului din SuperLiga, este prima noastră alegere pentru biletul zilei la pariuri de vineri. Meciul se va juca la Contanța, va începe la ora 20:00 și va putea fi urmărit în direct la tv pe posturile Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1.

la două puncte în spatele lui CFR Cluj și a Universității Craiova, echipe cu care va avea de dus o Exceptând cele două eșecuri suferite în fața noii campioane FCSB, Farul a avut evoluții foarte bune în play-off, iar pe teren propriu le-a învins fără drept de apel pe CFR Cluj și Rapid cu scoruri care ne scutesc de orice comentarii.

Sepsi, în schimb, a pierdut orice șansă de a mai prinde un loc de cupe europene, iar singurul obiectiv pentru trupa lui Bernd Storck pentru acest final de campionat este să-i ia fața Rapidului și să nu termine pe ultimul loc în play-off. Și e greu de crezut că, neavând nicio motivație în acest meci, ar putea scoate ceva puncte de la malul Mării Negre.

Așa că, intuiția ne spune să mergem cu ochii închiși pe o victorie a gazdelor. Dar pentru că Farul a arătat o forță ofensivă deosebită, mai ales în jocurile de acasă, vom mai lipi și niște goluri și vom miza pe o frumoasă cotă de 2,00 oferită de SUPERBET pentru pronosticul „1 solist și total goluri 2-5”.

Hoffenheim – RB Leipzig aduce o cotă de 1,95 pentru biletul zilei de vineri la pariuri

Lăsăm în urmă SuperLiga României și ne mutăm în Germania, unde vineri seara este programat primul meci al rundei cu numărul 32 din Bundesliga. Este vorba despre Hoffenheim – RB Leipzig, cu oră de start 21:30, care va putea fi urmărit la tv pe postul Orange Sport 4.

Partida are importanță doar pentru oaspeți, care se află în luptă cu VfB Stuttgart pentru ocuparea locului 3 la finalul campionatului. Sunt la două puncte în spate, iar victoria este imperios necesară pentru realizarea obiectivului. Forma de moment, cu patru victorii consecutive în Bundesliga, o face favorită pe Leipzig, mai ales că Hoffenheim e lipsită de griji la mijlocul clasamentului și alternează evoluțiile bune cu cele mai puțin reușite.

Statistica ne spune că în jocurie în care sunt implicate cele două formații se marchează mult, deci sunt șanse ca și vineri să fie la fel. De aceea, vom alege și aici un pronostic combinat, mai precis „șansă dublă X2 și total goluri 2-4”, pentru care SUPERBET ne oferă o cotă de 1,95.

Meciul Luton Town – Everton ne poate multiplica profitul de pe biletul zilei de 1,9 ori

În final, am ajuns și la ultima noastră selecție pentru biletul zilei de vineri la pariuri: Va începe la ora 22:00 și va fi transmis de posturile Prima Sport 4, Digi Sport 3 și Orange Sport 2.

O serie de 3 victorii consecutive, la care nu se aștepta aproape nimeni, a salvat-o și din punct de vedere matematic pe Așa că, în aceste ultimele trei etape, „caramelele” sunt lipsite total de griji și e posibili să nu se mai omoare prea mult cu firea.

Ceea ce speră și Luton Town, echipă aflată în clasament pe un loc ce duce în Championship. E un război foarte dur pentru salvare în trei, cu Nottingham și Burnley, și doar una dintre ele va zâmbi la finalul campionatului. De aceea, Luton are nevoie disperată de puncte contra lui Everton, în caz contrar putând să-și ia „adio” de la Premier League după numai un sezon.

Este și motivul pentru care ne vom risca puțin și vom merge pe mâna gazdelor, chiar dacă forma de moment nu o recomadă. Nu ne vom hazarda pe un solist însă, ci vom alege opțiunea „șansă dublă 1X și total goluri 2-5”, ce are o cotă de 1,90 la SUPERBET.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 740 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2,00 pentru pronosticul „1 solist și TG 2-5” în meciul Farul – Sepsi, o cotă de 1,95 pentru „X2 și TG 2-4” la partida Hoffenheim – RB Leipzig și o cotă de 1,90 pentru „1X și TG 2-5” la Luton Town – Everton, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7,40. Numai bună pentru un câștig de 740 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.