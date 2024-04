Strategia incredibilă prin care Gigi Becali și-a asigurat titlul în FCSB – Farul 2-1: ”Bă, să nu calce în careu!” Video

, și și-au asigurat matematic titlul. Formația condusă de Elias Charalambous a cucerit un nou trofeu în SuperLiga după o pauză de 9 ani.

Cum a trăit Gigi Becali titlul câștigat de FCSB

La finalul meciului FCSB – Farul 2-1, din etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, patronul Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu a avut nicio emoție că nu va câștiga titlul încă din această rundă.

”Nu mai este ce a fost. Când ai 66 de ani nu mai este ca la 46 sau ca la 50. Există o mulțumire sufletească pentru că prea multă lume critica. A făcut Dumnezeu… închizi gura. Ba că Haralambie, ba că Pintilii, ba că Becali face nu știu ce și noi câștigăm campionatul la 14 puncte și o să-l câștigăm la 20.

E posibil să fim jos și e posibil să fim și foarte sus în fotbalul european. Pentru că atunci când ai rezultatele astea în play-off ești echipă puternică. Noi am câștigat în seara asta… Asta le-am cerut să nu intre care cumva Munteanu în careu.

Le-am zis să nu fie mingea la Farul în careul nostru. Le-am spus că avem nevoie de un punct în 4 meciuri și ei să le câștige pe toate. Așa ceva nu se putea. Dacă aveam nevoie de victorie puteau fi emoții, dar dacă am nevoie de egal, nici să nu atingă mingea.

Dacă am jucat cu Farul în stilul în care am jucat pe atac, e posibil să fim echipă mare pentru că Farul i-a dat 5 CFR-ului, a bătut Rapid, a bătut Craiova. Și noi am surclasat-o, nici nu s-au apropiat de careul nostru. Nu puteau să intre în careu”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum au petrecut jucătorii în vestiar

Pe Arena Națională s-a trăit la maxim acest succes al celor de la FCSB, iar managerul .

După ce au devenit campioni matematic, jucătorii celor de la FCSB s-au bucurat la fel ca cei de la Inter Milano. Fotbaliștii lui Gigi Becali .

În timp ce jucătorii petreceau în vestiar, tehnicianul Elias Charalambous a fost nevoit să meargă la conferința de presă pentru a discuta cu jurnaliștii. După doar un minut, timp în care antrenorul a răspuns la întrebările presei, , care au scandat în fața jurnaliștilor: ”Campionii, campionii”.