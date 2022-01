BNR ar putea majora din nou dobânda de referință. Decizia ar putea fi luată luni, 10 ianuarie

Ședință extrem de importantă programată luni, 10 ianuarie 2022, la sediul Băncii Naționale a României. Consiliul de Administrația al instituției ar putea decide o nouă majorare pentru dobânda de referință, informează .

Ședință importantă a Consiliului de Administrația al BNR. Dobânda de referință ar putea crește

În urmă cu două luni, pe 9 noiembrie 2021, Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României, a hotărât ultima majorare a ratei dobânzii de politică monetară.

Aceasta a ajuns atunci la 1,7% pe an, de la 1,50%. Precedenta majorare, de la 1,25% la 1,50% avusese loc pe 5 octombrie 2021.

ADVERTISEMENT

Până la modificarea din noiembrie, dobânda de politică monetară a era nemodificată din luna ianuarie 2021, atunci când Consiliul de Administraţie al băncii centrale a decis reducerea ratei de la 1,50% pe an, la 1,25% pe an.

În urmă cu două luni, Consiliul de Administrație al BNR a constatat că rata anuală a inflației a continuat să crească deasupra limitei superioare a intervalului țintei în luna septembrie, urcând la 6,29 la sută, semnificativ peste nivelul prognozat, de la 5,25 la sută în august și 3,94 la sută în iunie.

ADVERTISEMENT

Tot anul trecut, BNR a mai decis și extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±0,75 puncte procentuale, de la ±0,50 puncte procentuale.

Prin urmare, începând cu 10 noiembrie 2021 rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se majora la 2,50% pe an, de la 2% pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 1% pe an, păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

ADVERTISEMENT

Creșterea inflației, cauza majorării dobânzii de referință

Conform sursei citate, are la bază majorarea inflației în România, dar și în Europa și în întreaga lume.

Ultima măsură, luată în 9 noiembrie 2021, a fost anticipată analiştii de pe piața financiară, care anticipau o majorare de cel puțin 0,50% a dobânzii.

ADVERTISEMENT

CA al BNR a venit cu o abordare mai prudentă și o creștere de numai 0,25 la sută.

În ciuda acestui aspect, decizia BNR a avut efecte în piață, pentru că a fost urmată de o creștere importantă a indicelui ROBOR la 3 luni, cel mai folosit indicator pentru credite, care a intrat în noul an la peste 3% și a crescut cu aproape 70% față de perioada similară a anului trecut.