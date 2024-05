Clientul unui român care a vrut să vândă o mașină a murit în timpul drive testului. Conaționalul s-a ales cu o condamnare

. În timpul unui test drive, posibilul cumpărător a decedat, iar mașina era condusă de românul în cauză, care nu avea niciun fel de calificare sau experiență în domeniul auto.

Român condamnat în Germania

Acesta din urmă s-a așezat pe scaunul din dreapta, iar nepotul său în vârstă de 13 ani era pe bancheta din spate.

În timpul testului de conducere, în zona cu limită de viteză de 30 km/h din Hürth, districtul Rhein-Erft, românul a pierdut controlul volanului, conducând cu cel puțin 78 km/h. Ca urmare, mașina s-a ciocnit violent de stâlpul unui semafor.

Ca rezultat al acestei tragedii, instanța l-a condamnat pe român la o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare cu suspendare condiționată. În plus, i s-a interzis să obțină un permis de conducere timp de un an.

Bărbatul nu deținea nici permis de conducere

Românul în vârstă de 22 de ani, a încercat să vândă o mașină veche, bună de casat, potrivit informațiilor citate de . Acesta nu putea fi folosită pe șosele, dar tot s-a urcat la volanul mașinii pentru a-i arăta cumpărătorului cum merge mașina.

Tânărul român nu posedă permis de conducere și nici diplomă de absolvire a școlii sau vreo formare profesională în domeniul auto, conform informațiilor furnizate de avocatul său. Acesta a subliniat că românul se implică în vânzarea și cumpărarea de mașini împreună cu membrii familiei sale.

Evenimentul a avut loc în Köln cu aproximativ un an în urmă, când un individ fără loc de muncă a postat un anunț pe platforma online Ebay, oferind spre vânzare un autoturism Saab la prețul de 2.700 de euro. Cu puțin timp înainte, el achiziționase mașina grav avariată cu doar 350 de euro.

Investigatorii au descoperit că dispozitivele de siguranță ale vehiculului, cum ar fi sistemele ABS și ESP, erau defecte și că mașina trebuia scoasă din circulație și casată. Primul potențial cumpărător a realizat imediat că autoturismul nu valorează nimic.

Cu toate acestea, cumpărătorul a urcat în mașină împreună cu nepotul său de 13 ani, puțin după ora 23:00, și i-a cerut românului să facă o tură în zonă pentru a evalua performanțele mașinii. Vânzătorul a fost de acord, chiar dacă nu deținea permis de conducere.

Apoi, a condus cu viteză excesivă pe un drum umed din cauza ploii. Într-o zonă cu limită de viteză de 30 km/h, el a mers cu 78 de kilometri pe oră. În momentul în care o altă mașină a apărut de pe un drum prioritar, tânărul român a pierdut controlul vehiculului și s-a ciocnit violent de un semafor.