Boala de care suferă Silvia Dumitrescu. I s-a declanșat după moartea mamei: “Am avut un șoc”

Silvia Dumitrescu a vorbit despre boala de care suferă, care i s-a declanșat după ce și-a pierdut mama. Este o afecțiune care i-a schimbat complet viața artistei.

Artista a suferit un mare șoc acum ceva timp, după ce și-a pierdut mama, care a fost răpusă de o boală nemiloasă la 59 de ani. După această tragedie, Silvia Dumitrescu s-a îmbolnăvit.

Medicii i-au depistat o afecțiune la tiroidă, însă niciun tratament nu funcționa. După câțiva ani și mai multe investigații, vedeta a mers la un medic în Germania. Acolo a primit diagnosticul de Tiroidită Autoimună Hashimoto.

De când a fost diagnosticată cu această afecțiune, viața artistei s-a schimbat foarte mult. nu a fost afectată doar din punct de vedere fizic, ci și psihic.

“În urma pierderii mamei mele – a murit la 59 de ani, de cancer, când băiețelul meu avea 10 luni – am avut un șoc emoțional atât de puternic, încât m-am îmbolnăvit. Am fost la un doctor endocrinolog și am aflat că am noduli pe tiroidă și hipotiroidie.

Iar după niște ani, când niciun tratament nu mă mai salva, am mers în Germania, la o doctoriță care mi-a dat diagnosticul de Tiroidită Autoimună Hashimoto.

Am înțeles atunci că silueta mea va avea tot timpul de suferit, că voi avea o lipsă permanentă de anumite vitamine, că voi obosi mai ușor și că starea mea emoțională va avea de suferit (atacuri de panică, stare de agitație, nervozitate, palpitații)”, a declarat Silvia Dumitrescu pentru .

Ce relație avea Silvia Dumitrescu cu mama ei

Interpreta a avut o relație foarte bună cu mama sa, motiv pentru care pierderea acesteia a afectat-o și mai tare. După decesul mamei, a luat calmante și nici nu își amintește cum a fost înmormântarea.

“Relația cu iubita mea mamă a fost una foarte apropiată. Am fost un copil nebunatic rău… rebelă. Iar mama mea era exact opusul meu, un om blând și iubitor, foarte blajină, pașnică, nu se certa, nu țipa, mereu cu vorba bună și cu duhul blândeții.

Părinții mei s-au iubit foarte mult și afecțiunea dintre ei precum și înțelegerea lor au fost motiv de echilibru și model pentru mine”, a mai dezvăluit artiste pentru sursa citată.