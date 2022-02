De ce boală suferă actrița Marilena Chelaru, ex-membră în Grupul Vouă: „Mă chinuie”

Marilena Chelaru nu își pierde umorul nici în cele mai dificile clipe ale vieții sale. În ciuda necazurilor pe care le are din cauza diabetului, artista reușește să zâmbească în continuare și să trăiască fiecare clipă ca și cum ar fi ultima.

Marilena a spus că diabetul zaharat de tip 2, afecțiune care i-a schimbat complet stilul de viață, s-a declanșat după moartea părinților ei.

Îndrăgita comediantă a suferit atât de tare încât șocul i-a adus numai probleme medicale. Părinții fostei membre a Grupului Vouă s-au stins la o distanță mică, de doar o lună, unul față de celălalt.

Marilena Chelaru, chinuită de diabet

Vedeta urmează un regim strict de alimentație. Nu are voie să consume produse cu zahăr, dar nici cu sare. Pe lângă diabet, aceasta a trecut și printr-o operație la tiroidă.

„A venit după un șoc în urma părinților mei. De la supărare… Am făcut și diabet și mi-a pocnit și tiroida. A trebuit să mi-o scoată. Mi-am făcut operație.

Diabetul mă chinuie, mi se face rău dacă nu sunt foarte atentă. N-am voie să mănânc nimic, nici sărat, nici dulce”, a declarat Marilena Chelaru la , în emisiunea lui Cristi Brancu.

în vârstă de 62 de ani ia și niște pastile pentru inimă și trebuie să învețe să nu se mai panicheze din orice, lucru pe care încă nu îl stăpânește.

Când a început pandemia și s-a declanșat starea de urgență, Marilena a chemat Ambulanța de mai multe ori din cauza stărilor repetate de anxietate. Actrița a avut în anul 2020 probleme serioase cu tensiunea, care oscila între extreme aproape în fiecare zi.

În starea de urgență a apelat la 112

Invitată la Teo Show, Marilena povestise experiențele nefericite din timpul stării de urgență.

„Eu nu am ieșit nici până la ușa apartamentului. Eu vorbesc cu doctorița mea tot timpul. Și la trei noaptea eu o sun când chem Salvarea. M-am certat cu ea, dar m-a lăsat că știe că sunt nebună.

Am chemat Salvarea de multe ori. A venit, m-a luat, nu puteam să respir, eram în crize. M-am trezit la 3 noaptea că aveam tensiune 20. Am vrut s-o calc în picioare pe doctoriță”, a mărturisit Marilena în anul 2020, invitată la