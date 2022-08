Bodo de la Proconsul, confundat și pus într-o situație dificilă de față cu soția: ”Ginerele domnului Băsescu!”

Cunoscut pentru nenumăratele hituri pe care le-a cântat alături de Proconsul, Bodo nu s-ar fi așteptat vreo clipă să ajungă în situația să fie confundat. Iar apoi, chiar dacă era și actuala lui soție de față, să fie numit ”ginere al lui Băsescu”, moment care, pentru oricine, ar fi fost relativ sensibil.

Bodo de la Proconsul, confundat și pus într-o situație imposibilă

Loredana Marin, soția lui Bodo de la Proconsul, dovedește că are suficient de mult ușor pentru a depăși momente sensibile. Care, dacă le privești oarecum relaxat, pot fi chiar amuzante, mai ales când se întâmplă… altora.

”Ca să râdeți și voi, nu doar noi🤣 Ieri, stăteam și noi toți 4 la o terasă la Bran. De la masa alăturată vine chitită spre noi o doamnă:

– Vaaai, ce onoare! Zâmbim amândoi!

– Vaaai, mă bucur să vă cunosc domnu’ Țăndărică !!!!! Râdem amândoi….și-i zic: nu doamnă, nu e Țăndărică!

– Eee, nu!!!

– Sunt Bodo doamnă, de la formația Proconsul !!!

-VAAAAI, ginerele domnului Băsescu!!!!

– Doamnă, sunt cu soția mea de aprox. 14 ani, zise Bodo… și arată spre mine.

– Vaaaai, mă iertati?

– Vă iert, doamnă, ce să fac!?”, este povestioara postată de soția lui Bodo, Loredana Marin, pe contul oficial al trupei Proconsul.

Bodo chiar a fost ginerele lui Băsescu

Dacă faptul că a fost confundat cu Ovidiu Lipan Țăndărică este ușor inexplicabil, Bodo de la Proconsul fiind văzut mai rar la tobe și mai mult cu microfonul în mână, așa cum îi și șade bine unui solist, femeia care l-a abordat nu a greșit chiar complet.

Iar asta pentru că, acum mulți ani, Bodo a fost căsătorit cu Ioana, fiica cea mare a lui Traian Băsescu. E adevărat, relația lor nu a durat foarte mult, cei doi despărțindu-se, iar apoi și-au refăcut, amândoi, viața. Cu toate acestea, recunoștea acum ceva ani, Bodo a rămas în relații bune atât cu fosta sa soție, ât și cu fostul său socru, Traian Băsescu.

Bodo de la Proconsul a adoptat doi copii

După ce s-a căsătorit cu Loredana Marin, , lucru pe care, cu mari eforturi, au reușit să îl ducă la capăt. Iar acum, la ani buni de la eveniment, cu decizia luată.

”Băieții au 9 și 10 ani. Îi avem de mici, de când aveau 9 luni și un an. Mă simt binecuvântat, favorizat că îi am pe acești copii. Mi-au schimbat viața Filip și Dani. Îi iubim amândoi ca pe copiii noștri. Eu am un băiat mare, dar și pe ei îi iubesc ca pe copilul meu.

Ei știu că sunt adoptați și nu au nicio problemă. Am tras tare ca ei să fie bine, să eliminăm traumele și am reușit. Sunt absolut siguri pe ei și se mândresc cu tati și cu mami. Sunt răsfățați. Sunt doi copii energici, plini de viață, care ne surprind în fiecare clipă”, susține Bogdan Marin, solistul trupei Proconsul.