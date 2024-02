„Bogdan, ai plecat din România de la Rapid și te-ai întors la Dinamo. De ce?” Lobonț a dezvăluit toate culisele mutării surpriză

echipă care l-a lansat în fotbalul mare și pentru care a jucat între 1997 și 1999. Din Giulești, „Pisica” a ajuns la Ajax Amsterdam, dar când s-a întors în România a făcut-o la rivala Dinamo.

De ce s-a întors Bogdan Lobonț la Dinamo și nu la Rapid. Fostul mare portar a dezvăluit motivul din spatele trădării

Bogdan Lobonț a evoluat pentru două echipe în România: Rapid și Dinamo. În Giulești, Lobby a jucat în perioada 1997-1999, iar în Ștefan cel Mare în 2002 și în periaoda 2007-2010. La ambele cluburi, fostul mare portar a ieșit campion.

„În 2001 venisem după ce m-am recuperat la umăr după intervenția pe care am avut-o și voiam să joc. Vorbesc cu Giovanni Becali și îi spun și zice ‘Gata, tu trebuie să joci. Sunt două posibilități. Rapid sau Dinamo’.

Zic ‘Nici nu se pune problema. Eu vreau la Rapid’. ‘Ok, bine, vrei la Rapid’. După ceva timp mă sună domnul Badea. ‘Uite Bogdane că am vorbit cu Cornel, vrem să vii la Dinamo’. ‘Domn președinte, mulțumesc frumos, dar dacă am posibilitatea să merg la Rapid, merg la Rapid’.

Mă sună apoi domnul Copos cu o cu totul și cu totul altă abordare. ‘Bogdane, dacă ai posibilitatea, nu te întoarce în țară. Te duci la Dinamo, faci cea mai mare greșală. Rămâi acolo(n.r. – la Ajax), luptă pentru postul tău că ai multe de învățat ș.a.m.d’.

‘Nea George uite cum facem. Dacă îmi zici să vin la Rapid, eu vin la Rapid că vreau să joc nu vreau să mă duc la Dinamo’. ‘Nu și nu și nu. Rămâi acolo, rămâi acolo’. Toată povestea asta a durat câteva zile. De ce? Subiectul ăsta nu l-am mai abordat cu el de atunci.

Dar în acea perioadă, în 2001, Rapid îl avea pe Dolha, care era într-o formă bună. Rapid era sus Dinamo era pe 3-4. Și probabil că s-a gândit unde îl aduc pe Bogdan la Rapid că eu îl am și pe Dolha, care era un copil, dar era în circuitul echipei naționale.

Dar nu mi-a spus asta niciodată. Așa m-am gândit eu că poate să fie. Cert e că ultima discuție cu nea George a fost următoare. ‘Nea George, eu mâine la ora 12:00 mă duc în Floreasca la ISM. Dacă dumneata mă suni până la 12:00 și îmi spui să vin la Rapid, eu vin la Rapid. Nu mă duc la Dinamo’.

Am ajuns la 12 fără 10. M-am uitat la ceas. Am stat până la 12:00. Nu m-a sunat. Am urcat, mă aștepta Borcea, mister Dinu, Giovanni, Victor și am semnat cu Dinamo și așa am ajuns la Dinamo.

După aceea m-am întors la Ajax, am avut perioada Fiorentina și mi-a fost mai ușor să mă întorc la Dinamo ținând cont prima perioadă în care fusesem. Că în prima perioadă am câștigat campionatul și am câștigat și datorită prestațiilor mele. Rapid era pe 1 și Dinamo pe 3-4. Bine, am pierdut Cupa României cu Rapid. Și așa am ajuns eu la Dinamo”, emisiune care se vede în fiecare zi de marți, de la 13:30, LIVE, pe FANATIK.RO.

