Bogdan Lobonț a răbufnit după conflictul cu Ermal Krasniqi: „Nu puteți să-mi spuneți voi mie asta!”. Ce zice despre Rapid – Universitatea Craiova

de la ultimul meci cu Farul Constanța. Antrenorul interimar al Rapidului a prefațat duelul cu Universitatea Craiova.

Bogdan Lobonț liniștește apele înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „Eu și Ermal știm ce s-a întâmplat”

Bogdan Lobonț a explicat că nu există niciun conflict între el și kosovar: „Am vorbit cu Krasniqi. Depinde din ce perspectivă o vezi. Poate o vezi din perspectiva comentatorului, a celui ce nu cunoaște dinamicile care sunt în cabină.

ADVERTISEMENT

Eu și Ermal știm ce s-a întâmplat, atât la gestul lui, cât și la ce a urmat. Eu mă bazez pe toți jucătorii care sunt la Rapid, toți jucătorii care sunt sub contract cu Rapid.

Ceea ce am avut de clarificat cu el am făcut-o atât după meci, cât și a doua zi. Că persoanele din afară comentează, eu nu am ce să fac”, a spus tehnicianul în cadrul unei conferințe de presă.

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț s-a luat la ceartă cu jurnaliștii: „Voi nu cunoașteți situația din interior”

Bogdan Lobonț a intrat în conflict verbal și cu ziariștii: „De unde știți voi că băieții sunt cu moralul la pământ? Cu tot respectul, voi nu cunoașteți situația din interior! Voi sunteți în exterior, nu știți ce se întâmplă la antrenamente, în cantonament.

Eu gestionez cu instrumentele pe care le am la dispoziție. Nu puteți voi să veniți să-mi spuneți că jucătorii sunt cu moralul la pământ, e doar perspectiva voastră”.

ADVERTISEMENT

Rapid se află pe locul cinci în campionat și ar putea rata cupele europene în anul centenarului: „Nu trebuie să ne ascundem după deget. Atmosfera e încărcată, realitatea asta este. Ne conformăm realității, încercăm să ne canalizăm energia la ce vrem să facem.

Depinde doar de noi către ce ne îndreptăm. Eu nu sunt magician, îmi pare rău că trebuie să folosesc un clișeu. Depinde de noi să facem tot ce putem”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului a vorbit despre problemele de lot dinaintea derby-ului cu Universitatea Craiova

Bogdan Lobonț a vorbit : „Avem probleme de lot, pe Marian Aioani l-am pierdut până la finalul sezonului, pe Hromada la fel.

Sunt probleme care apar. Mai avem jucători cu mici probleme, dar vor apărea mâine, sunt doar accidentări ușoare”, a mai spus „Pisica”.

Jucătorii Rapidului, vizită din partea lui Victor Angelescu la antrenamente

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, și Dan Șucu Jr,, fiul patronului giuleștenilor, au fost prezenți în Giulești la antrenamentul echipei cu o zi înainte de partida cu Universitatea Craiova, anunță .