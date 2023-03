Bogdan Mocanu, adevărul despre banii câștigați la gala RXF: ”Îmi doream mașina de mult timp”

Bogdan Mocanu a lămurit ce a făcut cu banii câștigați din gala RXF, unde l-a învins, de curând, pe Vicenzo Final Boss. Fostul concurent de la Puterea dragostei nu a mers la păcănele, așa cum credea lumea, prezența lui în sala de jocuri unde fusese filmat de curând având un cu totul alt motiv.

Bogdan Mocanu, adevărul despre ce a făcut cu banii câștigați la RXF: „Nu am fost la aparate”

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Bogdan Mocanu ar fi câștigat în jur de 10.000 de euro pentru meciul de la RXF. Contactat de FANATIK, nu a vrut să ne dezvăluie suma exactă pe care a câștigat-o, dar ne-a spus că o parte din banii de la RXF s-au dus în mașina sa nouă, un BMW X6.

De mai bine de un an, Bogdan conducea mașinile prietenilor sau închiria autovehicule pentru a ieși la plimbare, iar de data asta are propria sa mașină.

și-a dorit foarte mult o mașină proprie și ne-a spus că nu a vrut să cumpere una, banii câștigați în ultimul an fiind destinați casei sale. Vedeta a strâns bani frumoși și a dat 45.000 de euro pe autoturismul de care va avea mare grijă, spunându-ne că este, de obicei, un șofer responsabil.

„Îmi doream mașina de mult timp. Cam de un an nu am avut o mașină a mea, am condus mașinile prietenilor sau bartere sau închiriate. Am investit toți banii în casă. Am zis că mașina poate să mai aștepte. Am și strâns bani pentru asta. Nu îmi doream chiar modelul ăsta.

Voiam o mașină SUV, înaltă. Nu este luată din banii de la RXF, dar o parte din bani i-am luat de acolo, de la RXF, ca să se termine cu zvonurile despre cât am încasat la RXF.

Nu am fost la aparate, așa cum s-a scris. Am fost și am promovat, pur și simplu, cazinoul care a sponsorizat gala”, a declarat Bogdan Mocanu în exclusivitate pentru FANATIK.

„Primul drum lung cu mașina va fi către părinții mei”

Întrebat dacă are deja în plan un drum lung cu BMW-ul său, acesta ne-a zis că în mod sigur acesta va fi drumul spre Bacău, spre părinții săi. De asemenea, rugat să ne spună dacă a plimbat vreo domnișoară fierbinte cu noua sa mașină, a fost destul de diplomat. A spus că toate prietenele lui arată bine, deci se poate spune că da.

„Primul drum lung cu mașina va fi către părinții mei, deși au venit ei la mine, căci dentistul care se ocupă cu ei este aici (n.r.: în București). Toate prietenele mele fete sunt bunăciuni. Deci, da, am plimbat și bunăciuni cu mașina”, a mărturisit Mocanu pentru FANATIK.

Bogdan Mocanu nu se vede curând într-o relație serioasă

Cât despre o relație amoroasă serioasă, Bogdan ne-a spus că nu își propune acest lucru, dorind să se focuseze mai mult pe cariera sa, iar abia după aceea va avea timp să se gândească la o femeie care să devină jumătatea sa.

„Sincer, dacă e să se întâmple o relație serioasă, se întâmplă. Îmi doresc să evoluez pe plan profesional, iar în viața personală abia după. Părinții se simt mândri de mine și sunt dator față de ei. Vreau să le demonstrez că pot să reușesc în viață”, ne-a mai declarat Bogdan Mocanu.

De luptat din nou în cușca MMA, Bogdan nu mai are de gând, cel puțin la această oră. Totuși, s-ar putea să se ia la palme cu Vicenzo, cel pe care l-a învins în cea mai recentă gală RXF: „De luptat nu știu dacă o să mai lupt. E posibil să fac meciul de slap, de palme, cu Vicenzo Final Boss. Îmi mai doresc doar să îmi schimb telefonul, atât îmi doresc”.