Bolnav de diabet, Bogdan Mocanu își pune viața în pericol pentru a lupta în gala RXF: „Banii mă motivează”

Bogdan Mocanu a recunoscut că se supune unui adevărat risc. Pentru a putea lupta în gala RXF, artistul și-a redus dozele din insulină de care are nevoie zilnic, fiind bolnav de diabet.

Bogdan Mocanu își pune viața în pericol pentru a lupta în cușca RXF

Bogdan Mocanu a acceptat să intre în cușca RXF. El va lupta împotriva lui Vicenzo Darian, cunoscut pe rețelele de socializare ca Romanian Final Boss, iar pentru asta

Totuși, pentru a putea face acest lucru, Bogdan Mocanu se supune unor antrenamente dificile, dar și unor riscuri. și a decis să-și reducă dozele de insulină, pentru a putea face față în ring.

„Eu sunt foarte încăpățânat. Și mereu când spune cineva: ‘Nu poți să faci asta’, eu mai tare încerc să arăt, să demonstrez că pot.

Când am început antrenamentele, am zis: ‘Lasă, mă! Că îmi fac eu o insulina- două mai puțin, că să am glicemia mare, să nu…’. Dar e foarte greu.

Periculos e și să treci strada. Mă expun în plus la o chestie, dar asta nu înseamnă că cei care intră în cușcă și nu au diabet sau alte boli nu se expun. La mine antrenamentele sunt mai dificile din cauza diabetului”, a spus Bogdan Mocanu la

Fostul concurent de la Puterea Dragostei nu s-a ferit și a recunoscut că banii sunt motivația de care are nevoie pentru a lupta în gala RXF. Bogdan Mocanu vrea să investească în

„Banii. Normal că banii m-au motivat. Fiecare luptător își negociază contractul în funcție de cum știe să negocieze, ce are de oferit.

Dacă voi câștiga voi merge mai departe la reprezentanța Mercedes. Nu știu ce voi face. De fapt, știu, îi voi băga pe majoritatea în casă. Noi am negociat contractul pe participare, efectiv, și e mulțumitor”, a adăugat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, „revelion memorabil”: „Am stat singur până la 8 dimineața”

Tot în casa cea nouă, Bogdan Mocanu a sărbătorit și Revelionul. În compania cățelului, cu un pahar de șampanie și preparate tradiționale de la mama sa: cozonac și sarmale, artistul a privit artificiile de la fereastră și a contemplat asupra anului abia încheiat. De altfel, a ținut cont și de superstiții, a purtat lenjerie roșie, a avut bani în buzunar și a mâncat peste și struguri.

„A fost un Revelion memorabil. În primul rând, de la mine de la fereastră s-au văzut, probabil, cele mai frumoase artificii. Stau cu vedere centrală.

Dar am stat singur, până la 8 dimineața, cu cățelul. Puteam să mai chem prieteni sau puteam să mai chem pe cineva la mine, dar nu am vrut.

Eu de Revelion…și mai sunt niște zile, am niște chestii. Am stat, am meditat. E special să petreci cu tine. Trebuie să cântărești ce a făcut, să-ți faci o autoevaluare. Am stat și m-am gândit la tot ce am realizat, m-am uitat în spate la tot ce am făcut”, a povestit Bogdan Mocanu,

Dezamăgit de femei, Bogdan Mocanu vrea un copil cu o mamă surogat: „Sunt mincinoase, sunt rele”

Chiar dacă ar fi avut cu cine să petreacă, Bogdan Mocanu și-a dorit să fie singur, iar când vine vorba de 2023, vrea cu orice preț să devină tătic.

Totuși, , vedeta nu mai vrea să se îndrăgostească. Susține că nu mai are încredere în femei și că pentru a-și îndeplini dorința, ar putea apela la o mamă surogat.

„Eu am zis că până la 25 de ani trebuie să am copil. Dacă nu-l fac, să-mi iau o mamă surogat. Ce mai frumos decât să fii tată tânăr? Deja e târziu.

Trăim într-o lume în care o femeie e foarte greu de găsit. Sunt mincinoase, nu sunt fidele. În perioada asta a vieții mele, n-aș vrea să mă expun la o slăbiciune”, a susținut Bogdan Mocanu.