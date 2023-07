Bogdan Mocanu, apel disperat pe litoral! Ce a pățit prietenul lui Jador la mare

Bogdan Mocanu s-a dus în acest weekend la mare, însă distracția s-a transformat într-un coșmar, la un moment dat. Carismaticul influencer le-a scris fanilor săi să îl ajute, pentru că a avut parte de o pierdere neașteptată.

Bogdan Mocanu, apel disperat în mediul online

Mai precis, fostul concurent de la Puterea dragostei și-a pierdut telefonul. Tânărul le-a promis celor care îl ajută și mai ales celui care îi înapoiază mobilul că oferă și o recompensă destul de generoasă.

„Mi-am pierdut telefonul aseară. Are poză cu mine pe ecran. Share. Am pus cu Lost my Iphone numărul meu pe ecranul telefonului pierdut. Sunați la el dacă îl găsiți. Ofer recompensă”, a scris Bogdan Mocanu în social media.

Bogdan Mocanu speră acum într-o minune și așteaptă să fie contactat de persoana care îi găsește telefonul. Nu e singura belea în care prietenul lui Jador a intrat în ultima perioadă. Acum câteva luni, invitat în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, Bogdan a vorbit despre necazurile mai puțin știute din viața sa, printre care și un viciu tot mai prezent în rândul românilor: alcoolul.

„Sunt mai bine în ultima perioadă, pentru că am mai tăiat-o cu alcoolul. Eu chiar cred în adâncul sufletului meu că sufăr de depresie.

Nu știam exact, dar în ultimele două săptămâni am fost mai ok psihic. Eu nu am vicii, nu mă droghez, nu știu să joc la jocuri. În schimb, cred că am avut o problemă cu alcoolul la un moment dat, pentru că aveam foarte mult timp de când beam zilnic.

Când am avut meci, nu am băut nimic, am vrut să fiu în cea mai bună formă a mea. Acum am început să mai gust așa și au revenit gândurile alea negre, nopțile târzii”, dezvăluia Bogdan Mocanu,

Bogdan Mocanu a devenit cunoscut publicului larg în urma participării în reality-show-ul Simpaticul musculos a avut o relație plină de năbădăi cu , cea care acum e într-o relație cu manelistul Lele.