Bombă! Ofertă de 50.000.000 euro pentru FCSB. Gigi: „Sunt americani” Exclusiv

Patronul celor de la FCSB a mai cochetat cu ideea de a vinde echipa și în trecut, pentru 25 de milioane de euro, însă în cele din urmă a ajuns la concluzia că nu mai vrea să facă acest pas, pentru că ar rămâne fără activitate. Mai mult, un cetățean român stabilit în SUA a pus pe masă 50 de milioane de euro pentru a cumpăra FCSB, în urmă cu mai multe zile.

Ofertă de zeci de milioane pentru FCSB

de la un american, 50 de milioane de euro. Am zis nu o dau echipa. Bine, oferta am avut-o cu vreo 2 săptămâni înainte, am zis stai puțin cu gândul să o dau. Au zis copiii, tată dacă dai echipa ce o să faci tu, tu numai la biserică mergi, altceva nu, la botez nu mergi, la nunți nu mergi, concediu nu mergi, ce o să faci cu banii?

Și am zis când m-a sunat ieri nu o dau că nu vor copiii. Mi-a zis domnul Becali, spune un preț. Care să nu mai refuze copiii. Dar să o dai, nu să te joci cu noi, e un român, un american care are origini românești, copiii lui doar puțin, unul dintre copii e disperat cu FCSB-ul, spun să le zic 100, dacă le zic 100 și dacă zic că dau, ce mă fac? Mă fac de rușine. Atunci am zis, bă nu mai. Mai ales că și duhovnicul meu a zis nu, nu vreau”, a explicat Gigi Becali.

”, a intervenit Horia Ivanovici, fiind completat de Gigi Becali: ”Cine știe, la nervi mă mai enervau ăștia, mă deranjează când vrei să te faci stăpân pe banii mei, pe viața mea. Cum adică tu mă obligi tu pe mine să fac activitatea asta, tu pe banii mei? Federația. Obrăznicia pe mine. Cum să fac să nu mă mai enervez. Nu o să fie să spun un lucru, toate lucrurile v-am spus o să vină o dată un bărbat să pună la punct lucrurile ăstea nedrepte care se întâmplă, cu Steaua, cu FCSB, uite a venit unul Ciolacu”.

În urmă cu mai multe luni, omul de afaceri arădean Simion Apreutese, i-ar fi oferit lui Gigi Becali 25 de milioane de euro pentru echipă, dar și alte multe milioane de euro pentru a-i cumpăra palatul. Cu toate acestea, afacerea nu s-a făcut nici în acel moment pentru că Gigi Becali nu era în realitatea dispus să vândă și să se despartă de echipa sa de fotbal.

”Am avut ieri o negociere, a venit omul, un român, care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că alta este situația. Dacă iau campionatul, costă 40, dacă nu-l iau rămâne 25. Este un om de afaceri român, cică are 3.000 de angajați, firme în Franța, Germania, Spania, Italia. Așa mi-a zis. Tranzacția s-ar face imediat, omul dă banii pe loc, pe toți, și asta e. A zis: Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane, intru și eu cu 20-25%. Este un băiat din Arad”, a precizat Gigi Becali pentru FANATIK SUPERLIGA.

Anul trecut, Gigi Becali estima că echipa sa poate fi vândută cu 15 milioane de euro, după înfrângerea cu West Ham. Între timp, probabil și impulsionat de revenirea în Ghencea, patronul celor de la FCSB nu mai vrea să vândă și visează din nou la calificarea în grupele UEFA Champions League. ”Nu mai cumpăr jucători… Bat spre retragere. Ce înseamnă asta? Nu mai cheltuiesc bani și încerc să mai reduc cheltuielile. Să dau 150.000 de euro pentru academie nu e în regulă. Dau 50.000 de euro.

La prima echipă la fel. Văd ce pot da afară, că le expiră contractele. Nu le-am mai făcut contracte lungi, că nu mai sunt fraier. Văd ce expiră, ce pot să vând. Trebuie să reduc cheltuielile încet, încet. Nu poți să știi încotro merge lumea. Pandemie, război… Nu poți să îi dai seama. Eu vreau doar banii pe care i-am dat. Am dat 9,3 milioane de dolari când am transformat echipa, când am „furat” echipa, cum se zice… Am furat echipa, dar am dat 9,3 milioane de dolari, când erau banii cât roata carului. Și mai vreau 6 milioane, bani dați de mine. Deci eu vreau 15 milioane”, declara Gigi Becali în 2022, la PRO ARENA.

